Madagaskare nesiliauja jaunimo protestai

Įkvėptas „Z kartos“ protestų Indonezijoje ir Nepale, jaunimo vadovaujamas judėjimas ėmėsi kovoti prieš įsišaknijusią prastą valdžią, nebeapsikentęs nuolatinių vandens ir elektros energijos tiekimo pertrūkių visoje šalyje, įsikūrusioje Indijos vandenyno saloje.
A. Rajoelina pirmadienį atleido visą savo vyriausybę ir pažadėjo rasti šalies problemų sprendimą.
„Kai kenčia Madagaskaro žmonės, noriu, kad žinotumėte, jog aš taip pat jaučiu tą skausmą ir nemiegojau nei dieną, nei naktį, stengdamasis rasti sprendimus ir pagerinti padėtį“, – sakė jis.
Tačiau to nepakako, kad protestai būtų nutraukti, o organizatoriai antradienį 11 val. ryto (8.00 val. Grinvičo laiku) paragino surengti mitingą sostinėje.
Ankstesnės demonstracijos sulaukė griežto policijos atsako – JT duomenimis, mažiausiai 22 žmonės žuvo ir daugiau kaip 100 buvo sužeisti. Vyriausybė atmetė šį skaičių kaip nepatvirtintą ir „paremtą gandais“.
Po praėjusios savaitės protestų sostinėje Antananaryve naktimis vyko plataus masto plėšikavimai.
„Jie mus vadina „TikTok“ karta, idiotų karta, o kai mes sukylame, jie net neleidžia mums kalbėti“, – pirmadienį sakė vienas protestuojanti studentė, apsirengusi juodais drabužiais pagal socialinėje žiniasklaidoje paskelbtą raginimą pagerbti žuvusiuosius.
„Pone Andry Rajoelina, kai jūs vadovavote protestams, jums buvo leidžiama, viskas buvo gerai. Bet kai mes, jaunimas, pakylame kovoti už savo šalį, jūs bandote mus nutildyti“, – sakė ji.
A. Rajoelina, buvęs Antananaryvo meras, į valdžią atėjo po perversmo, per kurį buvo nušalintas ankstesnis prezidentas Marcas Ravalomanana. Dėl tarptautinio spaudimo nedalyvavęs 2013 m. rinkimuose, 2018-aisiais A. Rajoelina vėl buvo išrinktas į valdžią.
Madagaskaras laikomas viena skurdžiausių pasaulio šalių, tačiau yra pirmaujantis vanilės, vieno brangiausių prieskonių po šafrano, gamintojas.
