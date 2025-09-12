Lietuvos pašonėje – šokiruojantis motinos žiaurumas

Anot ogrenet.lv, šeimos gydytojas ir vienas kaimynas buvo informavę institucijas apie galimą smurtą, o praeiviai kvietė policiją, kai pastebėjo, kad vaikas buvo paliktas vienas.
Liudininkų pasakojimai apie žiauraus smurto protrūkius prieš mažametį šokiruoja. Pranešama, kad vaikas nuolat mušamas, paliekamas vienas namuose, kartais ir be maisto.
Motina taip pat galimai prašė, kad kas nors sumuštų ir išgąsdintų berniuką, kad šis nepraneštų policijai.
Kaip delfi.lv pasakojo šeimos kaimynai, šiais metais berniukas kartoja pirmos klasės kursą ir esą jo nenoras mokytis skaityti ir nepaklusnumas tapo motinos smurto priežastimi.
Pašnekovai teigė, kad smurtas prieš berniuką prasidėjo, kai šis buvo dar mažas. Mama rakindavo šaldytuvą, kartais net išjungdavo vandenį, išeidama iš namų.
Pasakojama, kad kartą motina išvežė vaiką į mišką ir paliko jį ten vieną valandai už nepaklusnumą.
Kaip pastebėjo ogrenet.lv šaltinis, ilgą laiką po pranešimų apie smurtą nebuvo jokių matomų valdžios institucijų veiksmų rezultatų, o berniukas toliau gyveno su smurtaujančia motina.
Anot pareigūnų, rugpjūčio pradžioje policija gavo du sveikatos priežiūros įstaigos medikų pareiškimus, dėl kurių buvo pradėtos dvi administracinio teisės pažeidimo bylos. Viena – dėl galimo nežymaus kūno sužalojimo, kita – dėl galimo emocinio ir fizinio smurto. Tačiau rugpjūčio 27 d. buvo gautas kito asmens skundas, kurio pagrindu pradėtas baudžiamasis procesas.
Naujausi komentarai