Lenkijoje užfiksuoti nauji COVID-19 sergamumo ir mirštamumo rekordai

Lenkijoje per pastarąją parą užfiksuotas rekordinis užsikrėtimo koronavirusu atvejų ir anksčiau užsikrėtusių pacientų mirčių skaičius, trečiadienį remdamasis sveikatos apsaugos tarnybų informacija pranešė visuomeninis radijas.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, koronavirusinė infekcija COVID-19 testais patvirtinta 24 692 žmonėms, be to, per parą mirė 373 pacientai.

Antradienį buvo skelbta apie 19 364 naujus užsikrėtimo atvejus ir 227 pacientų mirtį.

Nuo pandemijos pradžios šalyje koronavirusinė infekcija testais patvirtinta iš viso 439 536 žmonėms, iš jų 6 475 mirė, nurodė pareigūnai.

Lenkijos sveikatos apsaugos ministerija per „Twitter“ nurodė, kad tarp naujausių COVID-19 aukų 57 žmonių mirtis tiesiogiai siejama su koronavirusinės infekcijos komplikacijomis, o dar 316 pacientų taip pat sirgo gretutinėmis ligomis.

Iš vėliausių užsikrėtimo atvejų daugiausiai – 3 952 – buvo nustatyta vakarinėje Didžiosios Lenkijos vaivadijoje, kurios didžiausias miestas yra Poznanė. Dar 2 797 COVID-19 atvejai nustatyti centrinėje Mazovijos vaivadijoje, kurioje yra ir sostinė Varšuva.

Trečiadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse buvo gydomi 18 654 koronavirusu užsikrėtę pacientai, iš kurių 1 625 buvo reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Iki šiol šalyje pasveiko 168 960 COVID-19 pacientai, informavo Sveikatos apsaugos ministerija.