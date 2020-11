Lenkijoje – naujas COVID-19 mirštamumo rekordas

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per pastarąją parą šalyje testais buvo patvirtinti 27 086 COVID-19 atvejai, rekordinis užsikrėtimo koronavirusu atvejų, taip pat mirė 445 anksčiau užsikrėtę pacientai – daugiausiai per vieną dieną nuo protrūkio pradžios.

Ankstesnę dieną koronavirusinė infekcija COVID-19 testais patvirtinta 24 692 žmonėms, be to, per parą mirė 373 pacientai.

Trečiadienį buvo pranešta apie 24 692 naujus koronavirusinės infekcijos atvejus. Be to, tą dieną buvo ankstesnis mirštamumo rekordas – per parą pandemija pareikalavo 373 žmonių gyvybių.

Lenkijos sveikatos apsaugos ministerija per „Twitter“ nurodė, kad tarp naujausių COVID-19 aukų 58 žmonių mirtis tiesiogiai siejama su koronavirusinės infekcijos komplikacijomis, o dar 387 pacientai taip pat sirgo gretutinėmis ligomis.

Nuo pandemijos pradžios šalyje koronavirusinė infekcija testais patvirtinta iš viso 493 765 žmonėms, iš jų 7 287 mirė, nurodė pareigūnai.

Iš vėliausių užsikrėtimo atvejų daugiausiai (3 942) atvejų nustatyta pietinėje Silezijos vaivadijoje. Centrinėje Mazovijos vaivadijoje, kurioje yra ir sostinė Varšuva, patvirtinti 2 951 užsikrėtimo atvejai. Vakarinėje Didžiosios Lenkijos vaivadijoje, kurios didžiausias miestas yra Poznanė, patvirtinta 2 815 COVID-19 atvejų.

Penktadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse buvo gydomi 19 479 koronavirusu užsikrėtę pacientai, iš kurių 1 703 buvo reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Iki šiol šalyje pasveiko 188 675 COVID-19 pacientas, informavo Sveikatos apsaugos ministerija.