 Lenkija ketina perleisti Ukrainai likusius MiG-29 naikintuvus

Lenkija ketina perleisti Ukrainai likusius MiG-29 naikintuvus

2025-12-10 13:11
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Lenkija ketina perleisti Ukrainai paskutiniuosius savo MiG-29 naikintuvus – mainais į naujas raketų ir dronų technologijas iš Kyjivo.

Lenkija ketina perleisti Ukrainai likusius MiG-29 naikintuvus
Lenkija ketina perleisti Ukrainai likusius MiG-29 naikintuvus / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Lenkijos generalinis štabas tinkle „X“ rašė apie „lėktuvų dovanojimą“, kuris yra aljanso politikos remti Ukrainą ir išlaikyti NATO rytinio flango saugumą dalis“.

Sovietinės konstrukcijos daugiafunkciniai naikintuvai Lenkijoje pasiekė savo eksploatavimo pabaigą, jų užduotis perims F-16 naikintuvai iš JAV ir FA-50 iš Pietų Korėjos. Derybos dėl raketų ir dronų technologijų iš Ukrainos dar tebevyksta. Pagrindinis tikslas yra „įsigyti ir bendrai kurti naujas gynybos ir pramonės kompetencijas“.

Lenkija jau 2023 m. Rusijos užpultai Ukrainai perdavė dešimt MiG-29 orlaivių. Nuo tada svarstoma perduoti ir likusius – beveik tuziną – naikintuvų. Ukrainos karinės oro pajėgos turi kelias dešimtis „MiG-29“ naikintuvų. Tai dažniausias jų naudojamas orlaivio tipas. Šalis jau yra gavusi ir pirmuosius vakarietiškus „F-16“ naikintuvus bei „Mirage“ iš Prancūzijos.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
lenkijos parama

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų