Lavina Slovėnijoje pražudė 3 alpinistus iš Kroatijos

Trys asmenys dingo sekmadienį, kai lavina juos nunešė nuo tako Tosko kalne šiaurės vakarų Slovėnijoje. Jie priklausė septynių turistų grupei iš Kroatijos, tačiau atsiskyrė nuo grupės, kad galėtų judėti į priekį 2,2 tūkst. metrų aukščio kalnu.
„Deja, galiu patvirtinti, kad visi trys mūsų rasti alpinistai yra mirę“, – sakė gelbėtojų komandos vadovas Miha Arhas, pridūręs, kad alpinistai buvo rasti giliai sniege sunkiai prieinamoje Alpių vietovėje.
Sekmadienio popietę gelbėtojų komandos rado vieno keliautojo kūną, o po to nakčiai sustabdė paieškas. Pirmadienį gelbėtojai rado dar du kūnus, sakė pareigūnai.
„Šiandien tikėjomės geresnių naujienų, bet, deja, jų nebuvo“, – sakė Kroatijos vidaus reikalų ministras Davoras Božinovičius, kuris vykstant paieškoms buvo nuvykęs į Slovėniją.
Savaitgalį šalti orai į Slovėniją, mažą Vidurio Europos valstybę, kuri yra populiari alpinistų lankoma vieta, atnešė ankstyvą sniegą, vėją ir žemą temperatūrą.
Slovėnijos institucijos ne kartą įspėjo lankytojus būti atsargius kalnuose ir vengti kopimo blogomis oro sąlygomis.
