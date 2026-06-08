 Latvijoje – antras galimo oro pavojaus signalas

Latvijoje – antras galimo oro pavojaus signalas

2026-06-08 11:57
BNS inf.

Latvijos Nacionalinės ginkluotosios pajėgos pirmadienį apie 11 val. 25 min. vietos (ir Lietuvos) laiku paskelbė antrą įspėjimą dėl galimos grėsmės oro erdvei, apimantį Ludzos, Rėzeknės ir Balvų savivaldybes.

<span>Latvijoje – antras galimo oro pavojaus signalas</span>
Latvijoje – antras galimo oro pavojaus signalas / Asociatyvi Scanpix nuotr.

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Apie tai praneša visuomeninis transliuotojas LSM.

Gyventojams mobiliojo ryšio tinklais buvo išsiųstas „geltonasis“ pavojaus signalas.

Antrasis įspėjimas gautas praėjus maždaug valandai po pirmojo pabaigos.

Šiame straipsnyje:
Latvija
dronas
oro pavojus

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Komentarai

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Komentarai

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Pasirodo
vėl tie nedamušti chacholų chuntos fašistai su savo tuo neūžauga narkomanu pusmetriniu žydų klounu, vagių ir korupcionierių vadu zielia pradėjo kelti bezpredielus, neveltui RUSIJA ir dubasina tuos chacholų benderofcus kaip kokius tarakonus !!!!
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