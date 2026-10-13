Latvija tiria diversijų grėsmes su Baltarusija besiribojančioms šalims

Spalio pradžioje prie Latvijos ir Baltarusijos sienos įvyko incidentų, kai kaukėti ir ginkluoti asmenys iš pradžių bandė neteisėtai pergabenti 20 migrantų iš Baltarusijos į Latviją, o vėliau dalis jų slapta pateko į Latvijos teritoriją, apgadino elektros paskirstymo skydą ir pavogė porą vaizdo stebėjimo kamerų. Vėliau socialiniame tinkle „Telegram“ pasirodė anoniminis vaizdo įrašas, kuriame atsakomybę už šiuos incidentus prisiima kažkokia grupuotė iš Baltarusijos „Black Rus“.
LTV kalbinti ekspertai skeptiškai vertino tokios praktiškai nežinomos aktyvistų grupės realų egzistavimą, nes agresorėse šalyse saugumo tarnybos neleistų tokiai grupuotei susikurti ir veikti. Manoma, kad šis incidentas veikiau yra informacinės operacijos, kuria siekiama kelti nesaugumo jausmą ir kurią vykdo valstybių agresorių žvalgybos tarnybos, dalis.
Po šių incidentų išplatintame vaizdo įraše po kauke ir akiniais nuo saulės veidą slepiantis vyras žadėjo tęsti slaptas operacijas bei diversijas prieš Baltarusijos kaimynes.
NATO strateginės komunikacijos kompetencijos centro („StratCom“) direktorius Janis Sartas daro prielaidą, kad tokios grupuotės nėra, o įvykiai pasienyje yra specialiųjų tarnybų vykdoma informacinė operacija. „Tikslas – kurstyti emocines reakcijas, ypač tarp tų žmonių grupių, kurioms tai kelia nuoširdų susirūpinimą. Manau, galbūt baltarusiai tam tikra prasme nori parodyti, kad ne jie tai daro. (...) Neleiskime dūmams ir veidrodžiams mūsų apakinti! Tai, kas vyksta pasienyje, tiesiogiai susiję su institucijomis tiek Baltarusijoje, tiek Rusijoje. Tai, ką jie dabar ten daro, yra visiška informacinė operacija“, – sakė jis.
Tuo metu VDD atkreipė dėmesį į minėtą pareiškimą. Spalio 9 dieną agentūra pradėjo baudžiamąjį procesą dėl nusikalstamos organizacijos sukūrimo, siekiant daryti itin sunkius nusikaltimus taikai, Latvijai ir Ukrainai. Tyrimo interesais VDD nuo tolesnių komentarų susilaiko.
Kaip pranešta, spalio 5-ąją ne mažiau kaip 20 neteisėtų migrantų grupė, lydima kaukėtų asmenų, bandė neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Šį bandymą kirsti sieną sustabdė Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (NBS) kariai, tačiau, kitaip nei daugelio ankstesnių bandymų atvejais, provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi.
Kontrabandininkai buvo ginkluoti, grasino NBS kariams, aktyviai ragino ir stūmė migrantų grupę Latvijos link.
Praėjus kelioms valandoms po šio incidento, kaukėti asmenys įsibrovė į Latvijos teritoriją, apgadino elektros paskirstymo skydą ir pavogė kameras, nurodė vidaus reikalų ministras Janis Dombrava. Šie asmenys grįžo į Baltarusijos teritoriją nespėjus atvykti pasienio apsaugos padaliniui.
Taip pat pranešta, kad sustiprintą Latvijos sienos su Baltarusija apsaugos režimą vyriausybė pratęsė iki 2026-ųjų pabaigos.
Šiemet prie Latvijos ir Baltarusijos sienos sulaikytų neteisėtų migrantų skaičius jau viršijo praėjusių metų lygį.
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