Laose apvirto keltas, kuriame buvo ir turistai iš Lietuvos

Praėjusį ketvirtadienį keltas iš upės pakrantės miestelio pajudėjo į istorinį Luang Prabango miestą šiaurės Laose, kuris yra populiarus tarp turistų. Keltas atsitrenkė į akmenį ir po kelių minučių pradėjo skęsti.
„(Įgula – BBC) buvo visiškai tam nepasirengusi. Kilo didelė sumaištis... viskas įvyko labai greitai“, – sakė vienas išsigelbėjusių Anthoninas, į Laosą atvykęs iš Prancūzijos.
Jo teigimu, kelte buvo vos 15 gelbėjimosi liemenių.
„Kas buvo keista ir kelia didelį nerimą, yra tai, kad buvo labai mažai gelbėjimosi liemenių, daugiausia apie 15... tai buvo tikrai blogai“, – kalbėjo jis.
Laikraštyje „Laotian Times“ teigiama, kad laive buvo 118 turistų ir 29 vietiniai gyventojai, įskaitant keturis įgulos narius. Pranešama, kad išsigelbėti pavyko beveik visiems jo keleiviams, išskyrus tris.
Pirmadienį Laoso žiniasklaida pranešė, kad iš upės ištrauktas moters kūnas. Gelbėtojai vėliau rado vienerių metų vaiko kūną, kuris, kaip manoma, buvo vienas iš jos vaikų. Antrojo vaiko paieškos toliau tęsiamos.
Britų turistas Bradley Cookas BBC pasakojo, kad kai prie jų keltų priartėjimo gelbėtojų keltas, žmonės pradėjo judėti link jos ir sverti keltą į vieną pusę – dėl to į jį dar greičiau sėmėsi vanduo.
Kai kurie žmonės sugebėjo užlipti į gelbėtojų keltą, kiti prie jo priplaukė ir užsikabino už turėklų, paskui juos į keltą įtempė kiti.
Keltu plaukė ir du lietuviai
Lietuvis 19-metis Gabrielius Baranovičius BBC pasakojo, kad jis ir jo draugas (taip pat iš Lietuvos) iš pradžių nepanikavo.
„Mes tiesiog pokštavome“, – sakė jis, pridurdamas, kad supratus, jog keltas iš tikrųjų skęsta, jo nuotaika greitai pasikeitė.
G. Baranovičius pasakojo, kad įlipęs į gelbėtojų keltą pradėjo filmuoti, kas jame vyksta.
„Bet tada išgirdau kitų žmonių šūksnius, todėl išjungiau kamerą ir iškart nuėjau padėti kitiems vandenyje esantiems žmonėms įlipti į keltą“, – sakė jis.
Mekongo upės komisijos duomenimis, toje 300 km upės atkarpoje keltais ir kateriais kasmet naudojasi dešimtys tūkstančių turistų.
Tai nėra pirma tokia nelaimė Laose.
2023 m. rugsėjo mėn. apvirtus šiuo maršrutu plaukusiam keleivinis laivui taip pat žuvo trys žmonės. Pranešama, kad tuomet laivas įsipainiojo į žvejybos tinklą, dėl to tapo nekontroliuojamas ir stiprioje srovėje apvirto.
