Kyjive – masinė Rusijos ataka: žuvo keturi žmonės, pusšimtis sužeista

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad sostinėje žuvo du žmonės, o 56 buvo sužeisti. Aplinkinio Kyjivo regiono vadovas nurodė, kad ten taip pat žuvo du žmonės ir devyni buvo sužeisti.
Tai įvyko po to, kai Maskva pagrasino atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje Rytų Ukrainoje.
Pasak naujienų agentūros AFP žurnalistų, ankstyvomis ryto valandomis Ukrainos sostinėje pasigirdo virtinė garsių sprogimų.
„Šiąnakt Kyjivo sritis vėl patiria masinę priešo ataką smogiamaisiais dronais, sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis“, – sakė regiono administracijos vadovas Mykola Kalašnykas.
Dėl sprogimų sudrebėjo netoli vyriausybės kvartalo esantis gyvenamasis namas, o dešimtys žmonių slėpėsi požeminėje metro stotyje miesto centre, matė AFP žurnalistai.
Gyventojams buvo nurodyta likti slėptuvėse. Ukrainos pareigūnai ir JAV ambasada anksčiau įspėjo apie galimą didelę ataką prieš Kyjivą, kai Rusija pareiškė, kad „nubaus“ atsakinguosius už mirtinus smūgius jos kontroliuojamoje Rytų Ukrainos dalyje.
„Sostinė patyrė masinę balistinių raketų ataką“, – anksti sekmadienį „Telegram“ rašė T. Tkačenka.
Vėliau jis pranešė, kad oro pavojaus signalas buvo atšauktas.
Meras Vitalijus Klyčko sakė, kad žala užfiksuota kiekviename Kyjivo rajone, ir pridūrė, jog po smūgio mokyklai kilo gaisras, o dėl kito smūgio verslo centrui žmonės liko įstrigę slėptuvėje.
Įspėjimas
Ukraina tikėjosi didelio išpuolio po to, kai jos pajėgos surengė dronų ataką prieš Starobilską Rusijos okupuotuose šalies rytuose. Maskvos teigimu, per šį smūgį buvo pataikyta į kolegijos bendrabutį ir žuvo mažiausiai 18 žmonių.
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį surengta dronų ataka – viena kruviniausių Ukrainos atakų per pastaruosius mėnesius – taip pat sužeidė 42 žmones okupuotame Luhansko regione esančiame mieste, o dalis žmonių liko įkalinti po nuolaužomis.
Ukraina neigė taikiusis į civilius ir teigė, kad smogė rajone dislokuotam Rusijos dronų daliniui.
Rusijos užsienio reikalų ministerija penktadienį pareiškė, kad atsakingų asmenų laukia „neišvengiama ir griežta bausmė“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį įspėjo, kad Ukraina „mato pasirengimo kombinuotam smūgiui Ukrainos teritorijoje, įskaitant Kyjivą, ženklų“.
Socialiniuose tinkluose jis teigė, kad Maskva gali panaudoti „įvairių tipų ginkluotę“, įskaitant branduolinį užtaisą galinčią nešti hipergarsinę raketą „Orešnik“. Pradinių pranešimų apie tai, kad buvo panaudota „Orešnik“, nebuvo.
JAV ambasada taip pat nurodė „gavusi informacijos apie galimą didelę oro ataką, kuri gali įvykti bet kuriuo metu per artimiausias 24 valandas“.
Ukraina nuolat atakuoja Rusijos kontroliuojamas šalies teritorijas dronais, teigdama, kad šie smūgiai yra atsakas į Rusijos atakas.
Okupuota teritorija
Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija šeštadienį pranešė, kad iš bendrabučio griuvėsių Starobilske ištraukė dar du kūnus, todėl žuvusiųjų skaičius išaugo iki 18.
Ministerijos pasidalintame vaizdo įraše matyti, kaip dešimtys gelbėtojų naršo po penkiaaukščio pastato dalies griuvėsius.
Dauguma žuvusiųjų ir dingusiųjų be žinios buvo jaunos moterys, gimusios 2003–2008 metais, rodo Maskvos remiamo okupuoto Luhansko gubernatoriaus Leonido Pasečniko paskelbtas aukų sąrašas.
„Regionas ir visa šalis dalijasi šių žmonių likimu ir jų šeimų skausmu“, – „Telegram“ rašė L. Pasečnikas.
Jungtinės Tautos (JT) penktadienį pareiškė, kad „griežtai smerkia bet kokius išpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, kad ir kur jie įvyktų“, ir pridūrė, kad negali patikrinti detalių dėl riboto patekimo į teritoriją.
Starobilskas yra maždaug už 65 kilometrų nuo fronto linijos Rytų Ukrainoje. Rusijos pajėgos jį užėmė pirmaisiais 2022 metų puolimo mėnesiais.
Kyjivas pastaruoju metu išplėtė savo dronų pajėgumus ir suintensyvino smūgius neginčijamoje Rusijos teritorijoje, įskaitant gyvenamuosius rajonus ir naftos eksporto infrastruktūrą.
Nuo 2022 metų, kai įsiveržė į šalį, Maskva beveik kasdien atakuoja Ukrainą raketomis ir dronais, taip pat smogdama infrastruktūrai ir sukeldama civilių mirtis. Ji neigia besitaikanti į civilius.
JAV vadovaujamos pastangos derėtis dėl daugiau nei ketverius metus trunkančio karo pabaigos pastaraisiais mėnesiais sulėtėjo, nes Vašingtono dėmesys nukrypo į karą Artimuosiuose Rytuose.