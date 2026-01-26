Kyjivas iš Lenkijos gavo 130 generatorių

Energetikos krizės Ukrainoje ir sostinėje kontekste tai leis miestui sustiprinti ypatingos svarbos objektų ir socialinių institucijų atsparumą, akcentavo V. Klyčko.
Generatorius finansuoja Lenkijos savanoriai. 60 tūkst. lenkų vos per 10 dienų paaukojo 80 mln. zlotų (beveik 2 mln. eurų).
Pirmadienį, sausio 26 d., atkeliavo pirmoji generatorių, nupirktų už suaukotas lėšas, partija. V. Klyčko pažymėjo, kad netrukus turėtų atkeliauti ir kita siunta, o dar viena 90 generatorių siunta iš Varšuvos jau yra pakeliui.
Meras taip pat atkreipė dėmesį, kad dėl Lenkijos pastangų ukrainiečiai sulaukė reikšmingos humanitarinės pagalbos, įskaitant energijos įrangą, medicinos reikmenis, maistą ir kitas svarbias atsargas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Europos Sąjunga per savaitę į Ukrainą pristatys 447 generatorius Kyjivo ypatingos svarbos infrastruktūros ir pafrontės regionų reikmėms.