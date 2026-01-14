Kosta Rika tvirtina prieš pat rinkimus atskleidusi sąmokslą nužudyti prezidentą

Apie tai skelbiama prieš pat nacionalinius rinkimus, kuriuose prognozuojama pergalė jo dešiniųjų partijai.
Šios Centrinės Amerikos valstybės Žvalgybos ir nacionalinio saugumo direktorato vadovas Jorge Torresas (Chorchė Toresas) nurodė, kad „konfidencialus šaltinis“ informavo agentūrą, jog žudikui buvo sumokėta už R. Chaveso nužudymą.
Generalinis prokuroras Carlo Diazas (Karlas Diasas) žurnalistams sakė, kad tiriama viena įtariamoji, ir apibūdino ją kaip „gana aktyvią socialiniuose tinkluose“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Anot jo, nėra įrodymų, kad tai būtų susiję su prezidento ir parlamento rinkimais, numatytais vasario 1 dieną.
Populiarusis R. Chavesas, kuriam konstitucija draudžia siekti antros kadencijos iš eilės, remia vieną iš savo buvusių ministrių Laurą Fernandez (Laurą Fernandes), kad ši taptų jo įpėdine.
L. Fernandez pirmauja apklausose, žadėdama griežtai kovoti su narkotikų prekeiviais, kaltinamais paskatinus smurto protrūkį šioje Karibų jūros šalyje.
Opozicijos grupės įspėja dėl galimo kaimyninio Salvadoro prezidento Nayibo Bukele (Najibo Bukelės), valdančio „geležiniu kumščiu“, kišimosi į rinkimus; jis antradienį pradėjo valstybinį vizitą Kosta Rikoje.
Trečiadienį jis turėtų patvirtinti naują didžiulį kalėjimą, kurio pavyzdžiu tapo žiaurusis Salvadoro „Terorizmo izoliavimo centras“ (CECOT).
N. Bukele kariaujant su nusikalstamomis gaujomis, CECOT be kaltinimų įkalinti tūkstančiai jaunų vyrų.
Keli venesueliečiai, kurie pernai buvo deportuoti iš JAV į šią įstaigą, išėję į laisvę teigė, kad buvo kankinami.
