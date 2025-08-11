Kolumbijoje mirė pašautas kandidatas į prezidentus

39-erių vyras du mėnesius praleido intensyviosios terapijos skyriuje, jam taip pat buvo atliktos kelios operacijos.
„Tu visada būsi mano gyvenimo meilė. Ačiū tau už meilės kupiną gyvenimą“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė Maria Claudia Tarazona.
„Ilsėkis ramybėje, mano gyvenimo meile. Aš pasirūpinsiu mūsų vaikais“, – pridūrė ji.
Birželio pradžioje M. Uribe kalbėjo savo šalininkams sostinėje, kai ginkluotas asmuo dukart šovė jam į galvą ir kartą į kelį.
Vaizduose iš įvykio vietos matyti, kaip kruvinas M. Uribe susmunka ant balto automobilio kapoto, o grupė vyrų bando jį prilaikyti ir sustabdyti kraujavimą.
Apsaugos darbuotojui pavyko sulaikyti įtariamą užpuoliką – nepilnametį, kuriam, kaip pranešama, yra 15 metų. Šiuo metu jis areštinėje.
Šį išpuolį pasmerkė įvairių politinių pažiūrų politikai ir užsienio šalių atstovai, o JAV valstybės sekretorius Marco Rubio jį pavadino „tiesioginiu pasikėsinimu į demokratiją ir smurtinės kairiųjų retorikos, sklindančios iš aukščiausių Kolumbijos vyriausybės sluoksnių, rezultatu“.
Pasirodžius žiniai apie M. Uribe mirtį, M. Rubio pareiškė, kad „Jungtinės Valstijos reiškia solidarumą su jo šeima, Kolumbijos žmonėmis, gedėdamos ir reikalaudamos teisingumo atsakingiesiems“.
M. Uribe, griežtas Kolumbijos prezidento Gustavo Petro kritikas, buvo partijos „Demokratinis centras“ narys, apie kurio ketinimą dalyvauti 2026-ųjų prezidento rinkimuose partija paskelbė praėjusį spalį.
