Kolumbijoje dėl geltonosios karštinės protrūkio paskelbta nepaprastoji padėtis

Šis moskitų pernešamas virusas, sukeliantis karščiavimą, raumenų skausmus, pykinimą ir galvos skausmą, yra endeminis daugelyje Pietų Amerikos šalių, įskaitant Kolumbiją, kurioje naujausias protrūkis jau pareikalavo nemažai aukų.

Nuo metų pradžios buvo patvirtinti 74 šios ligos atvejai, mažiausiai 34 žmonės mirė, trečiadienį per valstybinę radijo stotį „Radio Nacional de Colombia“ pranešė sveikatos apsaugos ministras Guillermo Jaramillo.

„Tai liga, nuo kurios miršta beveik 50 proc. užsikrėtusiųjų“, – sakė jis, aiškindamas priežastis, dėl kurios buvo nuspręsta paskelbti nepaprastąją padėtį.

Be to, viruso plitimas neapsiribojo vien kaimo regionais, kurie paprastai patiria didesnę protrūkių riziką, ir „dėl to ėmė kelti grėsmę daugiau bendruomenių“, – sakė jis.

Anot G. Jaramillo, sunkiausia padėtis yra kavos augintojų Tolimos rajone, kur 2024 m. rugsėjį buvo užfiksuoti keturi geltonosios karštinės atvejai, o iki balandžio vidurio susirgimų skaičius išaugo iki 22.

„Reikalausime, kad žmonės, atvykstantys į Kolumbiją ar iš jos išvykstantys, su savimi turėtų skiepų kortelę“, – duodamas interviu radijo stočiai kalbėjo jis.

Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro be sveikatos krizės paskelbė ir nepaprastąją ekonominę padėtį bei paragino gyventojus skiepytis.

„Nepasiskiepijusieji per Velykas turėtų vengti rizikingų rajonų – šiuo metu tai yra kavos regionas“, – trečiadienį feisbuke rašė jis.

G. Petro dėl viruso plitimo kaltino klimato kaitą, mat ligą nešiojantys Aedes aegypti rūšies moskitai dabar sugeba pasiekti aukščiau kalnuose esančius regionus.

Antradienį Jungtinių Valstijų Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC) geltonosios karštinės atžvilgiu paskelbė antro lygio pavojų iš keturių, atkreipdami dėmesį, kad „kai kuriose Pietų Amerikos dalyse pranešama apie didesnį geltonosios karštinės atvejų skaičių“.

Jie patarė keliaujantiesiems į atitinkamus Bolivijos, Kolumbijos ir Peru regionus pasiskiepyti nuo geltonosios karštinės arba pasirūpinti stiprinamąja skiepų doze.