Karštis Ispanijoje praėjusią vasarą pražudė beveik keturis tūkstančius žmonių

Tai yra 87,6 proc. padidėjimas, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Daugiau kaip 65 proc. karščio aukų buvo vyresni nei 85 metų amžiaus žmonės, daugiau kaip 96 proc. – vyresni nei 65-erių. 25 mirtys per minėtą laikotarpį siejamos su šilumos smūgiu.
Ši statistika sudaryta ne pagal individualias klinikines diagnozes, o atitinka statistiniu modeliu apskaičiuotą mirčių perviršį, nurodoma pranešime. Todėl ji dar gali kisti. Modelis kasdien registruoja mirčių skaičių Ispanijoje ir apskaičiuoja nuokrypį nuo tikėtino mirštamumo, paremto ankstesniais duomenimis.
Dauguma karščio aukų yra rizikos grupės pacientai, pavyzdžiui, sirgę chroniškomis ligomis arba buvę priklausomi nuo karščiui jautrių medikamentų, taip pat žmonės, kurie karštyje dirbo arba leido laisvalaikį, bei vieniši asmenys, gyvenę būstuose be kondicionierių.
Nacionalinės meteorologijos tarnybos duomenimis, šiais metais Ispanijoje fiksuota karščiausia vasara nuo stebėjimų pradžios 1961 m. – vidutinė temperatūra siekė 24,2 laipsnio. Rugpjūtį šalyje būta rekordinės – 16 dienų trukusios – karščio bangos. Per karščio sukeltus miškų gaisrus žuvo keturi žmonės.
