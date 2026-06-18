Karietos avarijoje Niujorko Centriniame parke žuvo aštuoniolikmetis

Niujorko policija pranešė, kad jaunuolis „krisdamas iš karietos patyrė sunkius sužalojimus“ ir buvo nugabentas į ligoninę, kur vėliau buvo konstatuota jo mirtis.
Teisėsaugos institucijų teigimu, tikslios avarijos aplinkybės „šiuo metu tiriamos“.
Vietos žiniasklaidos nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip susiduria dvi karietos, o žiniasklaidos šaltiniai praneša, kad, vadeliotojui išlipus, vienoje karietoje įkinkytas arklys pasileido bėgti.
Šis nelaimingas atsitikimas įvyko praėjus savaitei po to, kai Centriniame parke nugaišo arklys, kuris, remiantis pirminiais skrodimo rezultatais, suėdė nuodingą augalą.
Turistų pamėgtame Centriniame parke arklių traukiamos karietos jau seniai sulaukia gyvūnų teisių aktyvistų kritikos.
Niujorko meras Zohranas Mamdanis pareiškė, kad pritaria tam, jog karietų parke neliktų.
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