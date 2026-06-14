JK pajėgos Lamanšo sąsiauryje sulaikė Rusijos „šešėlinio laivyno“ tanklaivį

Šešias valandas trukusiai operacijai ankstyvomis ryto valandomis paramą teikė orlaiviai, įskaitant sraigtasparnius „Chinook“, bei karinio jūrų laivyno laivai, pavyzdžiui, fregata „HMS Sutherland“.
„Tai pirmoji tokio pobūdžio JK vadovaujama operacija, kurios metu Karališkųjų jūrų pėstininkų komandosai ir specialiai apmokyti Nacionalinės nusikaltimų agentūros pareigūnai įlipo į laivą SMYRTOS. Tai įvyko nepaisant Rusijos pastangų išvengti sankcijų ir toliau finansuoti barbarišką karą Ukrainoje“, – teigiama ministerijos pranešime.
Laivas bus nuplukdytas į inkaravietę prie pietinių Anglijos krantų ir stebimas, pridūrė institucija.
„Rusija remiasi savo „šešėliniu laivynu“, kad finansuotų konfliktą Ukrainoje, o mūsų intervencija suduoda smūgį neteisėtam V. Putino karui“, – sakė gynybos ministras Danas Jarvisas (Denas Džarvisas).
Jis pažymėjo, kad operacija buvo vykdoma „glaudžiai koordinuojant veiksmus su prancūzais“.
„Šešėlinio laivyno“ veiklos trikdymas tiesiogiai mažina išteklius, kuriais remiama Rusijos agresija Ukrainoje, ir riboja jos galimybes kelti grėsmę saugumui Europoje bei už jos ribų“, – pridūrė D. Jarvisas.
JK pritaikė sankcijas šimtams laivų, kurie įtariami priklausantys „šešėliniam laivynui“, naudojamam Rusijos apeiti Vakarų embargus nuo pat invazijos į Ukrainą 2022 metais pradžios.
Šiems laivams – dažniausiai seniems tanklaiviams su abejotina nuosavybės struktūra – uždrausta naudotis JK uostais ir paslaugomis.
Ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) pareiškė, kad ši operacija sudavė „dar vieną smūgį Rusijai ir primena tiems, kurie kursto V. Putino karą Ukrainoje, kad jie negali pasislėpti“.
Kovo mėnesį vyriausybė paskelbė, kad JK pajėgos galės stabdyti ir perimti „šešėlinio laivyno“ laivus, plaukiančius per šalies vandenis.
Šis pranešimas pasirodė po to, kai Vašingtonas sušvelnino apribojimus rusiškai naftai, siekdamas stabilizuoti kainas, kurias išaugino JAV ir Izraelio karas prieš Iraną.
Prancūzija, Belgija, Suomija ir kitos Europos šalys taip pat neseniai sulaikė sankcijas pažeidžiančius laivus, kurie, kaip manoma, priklauso vadinamajam „šešėliniam laivynui“.
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