JAV užregistruota per 68 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

Jungtinėse Valstijose šeštadienį per parą nustatyta 68 212 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, rodo Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universiteto 20 val. 30 min. vietos (sekmadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku paskelbti duomenys.

Bendras užsikrėtusiųjų skaičius JAV, kurios nuo koronaviruso nukentėjo labiau negu bet kuri kita pasaulio šalis, padidėjo iki 4 174 437.

Be to, per parą Jungtinėse Valstijose mirė 1 067 koronavirusu užsikrėtę žmonės ir bendras mirusiųjų skaičius padidėjo iki 146 391.

Užsikrėtimo ir mirties atvejų skaičius JAV pastarosiomis savaitėmis vėl ėmė didėti, ypač pietinėse ir vakarinėse valstijose, kaip antai Kalifornijoje, Teksase, Alabamoje ir Floridoje.

Pastarąsias 12 dienų naujų užsikrėtimo atvejų skaičius kasdien viršijo 60 tūkstančių.

O mirčių skaičius jau keturias dienas kasdien viršija 1 tūkstantį.