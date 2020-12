JAV užfiksuotas didžiausias nuo balandžio COVID-19 mirštamumas

Jungtinėse Valstijose per pastarąją parą mirė daugiau kaip 2,7 tūkst. koronavirusu užsikrėtusių žmonių – daugiausiai nuo balandžio, trečiadienį pranešė Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universitetas.

Baltimorėje įsikūrusio universiteto duomenimis, per parą mirus 2 731 COVID-19 pacientui bendras koronaviruso epidemijos aukų skaičius šalyje išaugo iki 273 181.

Be to, per pastarąją parą buvo patvirtintas 195 121 naujas užsikrėtimo koronavirusu atvejis, pridūrė universitetas. Bendras Jungtinėse Valstijose nustatytų COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 13 915 286.

Tuo metu epidemiologinę padėtį šalyje stebinti grupė „Tracking Project“ nurodė, kad trečiadienį JAV ligoninėse gydomų COVID-19 pacientų skaičius pirmąkart viršijo 100 000.

„Šiuo metu JAV hospitalizuoti 100 226 žmonės, kuriems nustatyta COVID-19. Pirmąkart hospitalizuotųjų skaičius viršijo 100 tūkst.“, – sakoma šios grupės „Twitter“ žinutėje.

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) direktorius Robertas Redfieldas (Robertas Redfildas) savo ruožtu perspėjo, kad ši žiema šalies sveikatos apsaugos sistemai bus visų laikų sunkiausia.

„Dabar mūsų padėtis itin kritinė, kai būtina palaikyti mūsų sveikatos apsaugos sistemos stabilumą“, – leidinys „The Hill“ citavo R. Redfieldo pasisakymą per vieną JAV Prekybos rūmų organizuotą renginį.

„Tikrovė tokia, kad gruodis, sausis ir vasaris bus sunkus metas. Iš tikrųjų manau, kad [šie mėnesiai] bus sunkiausi per šalies viešosios sveikatos apsaugos istoriją – visų pirma dėl krūvio, kurį patiria mūsų sveikatos apsaugos sistema“ dėl COVID-19 pandemijos, kalbėjo specialistas.

R. Redfieldas atkreipė dėmesį į pastaruoju metu pradėjusį didėti COVID-19 pacientų mirtingumą.

„Iš tiesų galvoju, kad iki vasario nuo šio viruso mirusių amerikiečių skaičius gali pasiekti 450 tūkst. ribą“, – sakė jis.

Jis dar kartą paragino gyventojus laikytis prevencinių priemonių – dėvėti kaukes ir vengti būti erdvėse, kur susirenka daug žmonių.