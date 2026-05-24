JAV Slaptoji tarnyba nukovė netoli Baltųjų rūmų šaudžiusį užpuoliką

Per incidentą taip pat nukentėjo vienas praeivis.
Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) tuo metu buvo Baltuosiuose rūmuose, kur dirbo siekdamas susitarimo su Iranu, tačiau per incidentą nenukentėjo, išplatintame pranešime teigė Slaptosios tarnybos komunikacijos vadovas.
Susidūrimas įvyko iškart po 18 val. vietos (24 val. Lietuvos) laiku, kai vyras netoli Baltųjų rūmų saugumo perimetro „išsitraukė ginklą iš krepšio ir pradėjo šaudyti“.
„Slaptosios tarnybos policija atsakė ugnimi ir pataikė į įtariamąjį, kuris buvo nuvežtas į vietos ligoninę, kur konstatuota jo mirtis. Per šaudymą nuo kulkų nukentėjo ir vienas praeivis“, – sakė A. Guglielmis, nepateikdamas išsamesnės informacijos apie praeivio būklę.
Slaptosios tarnybos pareigūnai nenukentėjo.
„Dėkoju mūsų puikiai Slaptajai tarnybai ir teisėsaugai už greitus ir profesionalius veiksmus šį vakarą prieš ginkluotą užpuoliką netoli Baltųjų rūmų, kuris turėjo smurtinę praeitį ir galimą maniją mūsų šalies labiausiai branginamam statiniui“, – ankstų sekmadienį socialiniame tinkle „Truth Social“ sakė D. Trumpas.
Kelios JAV žiniasklaidos priemonės įtariamąjį įvardijo kaip 21 metų Nasire'ą Bestą (Nasirą Bestą) iš Merilando ir pranešė, kad N. Bestas turėjo psichikos sveikatos problemų ir anksčiau ne kartą buvo susidūręs su Slaptosios tarnybos nariais.
Įvykio vietoje susirinko policijos ir saugumo pajėgos, kurios atitvėrė priėjimą, o Nacionalinės gvardijos kariai neleido naujienų agentūros AFP žurnalistui patekti į teritoriją Vašingtono centre.
„Girdėjome turbūt 20 ar 25 garsus, panašius į fejerverkus, bet tai buvo šūviai, o tada visi pradėjo bėgti“, – AFP pasakojo turistas iš Kanados Reidas Adrianas (Ridas Adrianas).
Tuo metu Baltųjų rūmų Šiaurinėje pievelėje buvę žurnalistai pasakojo, kad jiems buvo liepta bėgti ir slėptis spaudos konferencijų salėje.
Televizijos „ABC News“ korespondentė Selina Wang (Selina Vang) prasidėjus šaudymui įrašinėjo vaizdo įrašą socialiniams tinklams ir krisdama ant žemės užfiksavo šūvių garsus.
„Skambėjo kaip dešimtys šūvių“, – socialiniame tinkle „X“ teigė ji.
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