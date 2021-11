JAV nušautas reperis Young Dolph

Nusikaltimas įvykdytas pyragaičių parduotuvėje, pranešė policija. Pasak žiniasklaidos, atlikėjas apsipirkinėjo „Makedas Homemade Butter Cookies“, kai privažiavęs ginkluotas asmuo paleido į jį šūvius.

Memfio policijos pareiškime teigiama, kad, remiantis pirmaisiais duomenimis, auka yra A. R. Thorntonas. Įtariamojo pareigūnai kol kas neidentifikavo.

Young Dolph išgarsino tokie hitai kaip „Major“, jo albumas „Rich Slave“ pernai pateko į „Billboard 200“ sąrašą. Jau 2017-aisiais jis dukart per plauką nebuvo nušautas. Anot žiniasklaidos, per šaudynes Los Andžele į jį pataikė trys kulkos. Per kitą išpuolį tais pačiais metais Šarlotėje Šiaurės Karolinoje buvo apšaudytas jo automobilis.