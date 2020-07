JAV – naujų COVID-19 atvejų pliūpsnis: sergančiųjų padaugėjo dar 63 tūkst.

Jungtinėse Valstijose per parą nustatyti dar 63 262 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, antradienį vakare pranešė Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universitetas.

Baltimorėje įsikūrusio universiteto duomenimis, nuo pandemijos pradžios JAV užregistravo daugiau kaip 3,42 mln. užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų.

Be to, per pastarąją parą COVID-19 pareikalavo dar 850 žmonių gyvybių, o bendras šios ligos aukų skaičius išaugo iki 136 432, rodo duomenys, paskelbti antradienį 20 val. 30 min. vietos (trečiadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku.

Jungtinėse Valstijose pastarosiomis savaitėmis stebimas naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų pliūpsnis – daugiausiai šalies pietuose ir vakaruose. Tiek pagal bendrą užsikrėtusiųjų, tiek pagal aukų skaičių JAV yra labiausiai COVID-19 pandemijos paveikta šalis.

Floridoje, vienoje iš pirmųjų karantino suvaržymus pradėjusių švelninti valstijų, antradienį pareigūnai pranešė apie 132 koronavirusu užsikrėtusių žmonių mirtį. Šis skaičius žymėjo COVID-19 protrūkio paros mirštamumo rekordą šioje valstijoje. Be to, joje per parą buvo nustatyta daugiau kaip 9 000 užsikrėtimo atvejų.

Susidūrusios su šiuo pliūpsniu kai kurios valstijos, įskaitant Kaliforniją, atšaukė leidimus atsidaryti parduotuvėms ir paslaugų įmonėms. Daugelyje taip pat įvestas privalomas reikalavimas viešose vietose dėvėti apsaugines kaukes.

JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC) antradienį paskelbė vieno tyrimo rezultatus, rodančius, kad didelio masto kaukių naudojimas veiksmingai sumažina COVID-19 plitimą.

Tuo metu amerikiečių biotechnologijų įmonė „Moderna“ paskelbė liepos 27-ąją pradėsianti savo kuriamos vakcinos nuo COVID-19 klinikinių bandymų baigiamąjį etapą. Paskelbti preliminarūs šių skiepų bandymų rezultatai atrodo teikiantys vilčių.