Po daugiau nei 50 metų nustatyta žuvusio keturmečio tapatybė

1972 m. birželio 13 d. Lortone, Virdžinijos valstijoje, upelyje po tiltu, buvo rastas mirtinai sumušto keturmečio kūnas, pranešė Fairfakso apylinkės Policijos departamentas.
„Skrodimas parodė, kad mirties priežastis – buku daiktu padaryta trauma, todėl mirtis buvo laikoma žmogžudyste“, – teigė pareigūnai.
Nesuradus įtariamųjų berniukas buvo palaidotas, o byla liko neišaiškinta daugiau nei 50 metų.
Tačiau pirmadienį vietos Policijos departamentas pranešė, kad berniuko tapatybė buvo nustatyta pagal DNR, išgautą iš „vos kelių milimetrų plauko“.
Anot policijos, DNR tyrimai atvedė detektyvus pas šeimą Filadelfijoje, kuri pareigūnams papasakojo, kad jų mirusi giminaitė Vera Bryant turėjo ketverių metų sūnų, kuris dingo jai ir jos partneriui bei dviem vaikams atvykus į Virdžiniją 1972 m.
Detektyvai sužinojo, kad berniuko vardas buvo Karlas Metju Bryantas.
„Tuomet detektyvai ekshumavo Veros Bryant kūną, kad patvirtintų motininį ryšį“, – pažymėjo pareigūnai. Liepos mėnesį atlikti tyrimai patvirtino, kad V. Bryant buvo nenustatytos tapatybės berniuko motina.
Detektyvai mano, kad V. Bryant ir jos partneris Džeimsas Hedgepethas buvo atsakingi už keturmečio nužudymą.
Vera mirė 1980 m., Dž. Hedgepethas, irgi velionis, pasak pareigūnų, anksčiau buvo teistas už žmogžudystę, o praeityje vykdė smurtinius nusikaltimus.
Vis dėlto ne visos paslaptys buvo atskleistos.
Detektyvai teigė norintys surasti jaunesniojo Karlo brolio Džeimso Bryanto kūną. Mažyliui buvo vos 6 mėnesiai, kai jis dingo maždaug tuo pačiu metu kaip ir Karlas. Detektyvai mano, kad už Džeimso mirtį taip pat atsakingi tėvai.
