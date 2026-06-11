JAV ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais

Antrą dieną iš eilės vykstantys atsakomieji smūgiai, Iranui nusitaikius į JAV bazes Persijos įlankoje, vėl paskatino naftos kainų augimą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), ne kartą sakęs, kad derybos su Teheranu artėja prie pabaigos, trečiadienį pareiškė, kad Iranas ir toliau „laiko mus kvailiais“ ir dabar „turės sumokėti kainą“.
Praėjus kelioms valandoms po to, JAV centrinė vadovybė (CENTCOM) pranešė, kad JAV pajėgos pradėjo „papildomus savigynos smūgius“ trečiadienį, 17.15 val., Vašingtono (ketvirtadienį 0.45 val. Irano) laiku, reaguodamos į, jos teigimu, „nepateisinamą ir besitęsiančią Teherano agresiją“.
Irano žiniasklaida pranešė apie sprogimus šalies pietuose netoli Hormuzo sąsiaurio, sprogimai buvo girdimi Bandar Abase, Kešme ir Minabe, o šaltiniai pranešė apie „priešo sviedinių“ pataikymus Kargane ir Sirike.
Vėliau CENTCOM pranešė, kad baigė smūgius prieš „Irano karinės žvalgybos pajėgumus, ryšių sistemas ir oro gynybos objektus“.
JAV pajėgos „paleido tiksliąją amuniciją į Irano taikinius, kurie kėlė grėsmę JAV pajėgoms ir tarptautiniams komerciniams laivams, plaukiantiems regiono vandenyse“, nurodė vadovybė.
Atsinaujinę karo veiksmai prasidėjo Pentagono vadovui Pete'ui Hegsethui (Pitui Hegsetui) pareiškus, kad jei D. Trumpas pareikalaus, „mes derybas vesime bombomis, o tai daryti mums sekasi labai gerai“.
Reaguodamas į JAV smūgius, Irano islamo revoliucinės gvardijos korpusas pranešė, kad smogė JAV taikiniams bazėse Kuveite bei Bahreine ir taip pat „pataikė bei sunaikino Šeicho Isos oro pajėgų bazes“, skelbia valstybinė naujienų agentūra IRNA.
Vėliau naujienų agentūra „Tasnim“ paskelbė apie smūgius į Jordanijoje esančią JAV „al Azrako oro bazę ir jos valdymo centrą, panaudojant 12 balistinių raketų“, o Gvardija tvirtino, kad sunaikino šiuos objektus „bei didelį skaičių naikintuvų“.
Irano žiniasklaida pranešė, kad kariuomenė surengė dronų smūgius prieš ryšių antenas ir radarų įrenginius, priklausančius JAV penktajam laivynui Bahreine.
Bahreine buvo paskelbtas oro pavojaus signalas, o gyventojai paraginti „vykti į artimiausią saugią vietą“, socialiniame tinkle „X“ pranešė šios Persijos įlankos šalies Vidaus reikalų ministerija.
Kuveitas laikinai uždarė savo oro erdvę, jo kariuomenei pranešus, kad oro gynybos sistemos dirba, kad perimtų „priešiškus oro taikinius“.
Iranas taip pat vėl paskelbė įspėjimą dėl Hormuzo sąsiaurio – gyvybiškai svarbaus vandens kelio naftos ir dujų transportavimui, kurį jis iš esmės uždarė.
„Ar darote šventąjį Hormuzo sąsiaurį nesaugų?! Mes paversime šį regioną jums pragaru“, – socialiniame tinkle parašė Irano gvardijos aerokosminių pajėgų vadovas Majidas Mousavi (Madžidas Musavis).
Irano karinis jūrų laivynas pranešė pataikęs į du laivus, mėginusius plaukti per Hormuzo sąsiaurį, pranešė valstybinė televizija IRIB ir agentūra „Mehr“.
„Tasnim“ citavo šalies karinės operatyvinės vadovybės žodžius, kad šis itin svarbus sąsiauris yra „visiškai uždarytas“ ir kad bus taikomasi į „bet kokį laivų eismą“ jame.
CENTCOM tai paneigė, teigdama, kad „komerciniai laivai šiąnakt toliau plaukia į Hormuzo sąsiaurį ir iš jo“. D. Trumpas trečiadienį pareiškė, kad JAV kariuomenė slapta padėjo 100 mln. barelių naftos praplaukti pro ginčijamą sąsiaurį.
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