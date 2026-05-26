JAE verbavo Kolumbijos samdinius kovoti Sudane

Per trejus metus trunkančias kovas tarp Sudano kariuomenės ir sukarintų Greitojo palaikymo pajėgų (RSF) žuvo apie 200 tūkst. žmonių. Šis konfliktas sukėlė vieną didžiausių humanitarinių krizių pasaulyje.
Pirmadienio vakarą paskelbtoje HRW ataskaitoje išsamiai aprašoma, kaip buvę Kolumbijos kariai, kuriuos pasamdė privačios bendrovės, susijusios su JAE vyriausybei artimais asmenimis, atsidūrė Sudane ir kovoja kartu su RSF.
„Kolumbijos privačių karinių rangovų verbavimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad JAE teikia karinę paramą Greitojo palaikymo pajėgoms, kurios Sudane ne kartą įvykdė žiaurius nusikaltimus“, – sakė HRW Afrikos skyriaus vykdomoji direktorė Mausi Segun.
Buvusius Kolumbijos karius, turinčius didelę kovinę patirtį, įgytą per šešis dešimtmečius trukusį ginkluotą konfliktą savo šalyje, dažnai verbuoja kitų karų dalyviai.
Remiantis HRW ataskaita, jie dalyvavo kai kuriuose žiauriausiuose epizoduose Sudane, pavyzdžiui, 2025 metais žiauriai užimant Darfūro miestą El Fašerą.
Taip pat yra įrodymų, kad jie dalyvavo naudojant minosvaidžius, sunkiąją ginkluotę ir dronus, taip pat apmokant vaikus karius.
Gruodį atliktas naujienų agentūros AFP tyrimas atskleidė verbavimo schemos detales, įskaitant JAE įmonės „Global Security Services Group“ (GSSG) ir daugybės bendrovių Kolumbijoje bei Panamoje dalyvavimą.
GSSG įkūrė JAE prezidento teismo generalinis sekretorius Ahmedas Mohamedas al Humairi (Ahmedas Mohamedas Humairis).
Pasak HRW, bendrovė turėjo vyriausybinių sutarčių ir šiuo metu yra registruota A. M. al Humairi bendradarbio vardu.
JAE neigia kaltinimus dėl samdinių verbavimo.
Vyriausybės pareigūnas AFP sakė, kad šalis „neleidžia naudoti savo teritorijos užsienio kovotojų verbavimui, mokymui, finansavimui ar tranzitui į bet kokį konfliktą, įskaitant Sudaną“.
Praėjusiais metais Kolumbijos Kongresas priėmė įstatymą, draudžiantį samdinių veiklą, tačiau kovotojų verbavimas tęsiasi.
Jungtinių Tautų (JT) vertinimu, dalyvauti konfliktuose visame pasaulyje užverbuota 10 tūkst. kolumbiečių.
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