Izraelis toliau atakuoja ir Pietų Libaną

Izraelio karinės oro pajėgos Pietų Libane atakavo virtinę vietovių, pranešė valstybinė naujienų agentūra NNA. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai keturi žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais veržiasi toliau į priekį pietuose.
Apie naujus Izraelio smūgius prieš keliolika vietovių Pietų Libane pranešė ir „Hezbollah‘ stotis „Al Manar“. Izraelio kariuomenė, paprašyta komentaro, kol kas nereagavo.
Nabatija yra daugiausiai gyvenama šiitų. Tai svarbus regiono ekonominis mazgas. Jis taip pat turi simbolinę reikšmę. Izraelis nuo devintojo dešimtmečio vis puolė miestą, taip pat ir per karą prieš „Hezbollah“ 2024 m. Izraelio pajėgos prieš maždaug savaitę paragino gyventojus nedelsiant palikti savo namus ir miestą. Manoma, kad Izraelio sausumos daliniai gali netrukus užimti Nabatiją.
Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir gynybos ministro Israelio Katzo nurodymu, Izraelio kariuomenė sekmadienį vėl smogė ir Beiruto priemiesčiams.
Iranas, kuris yra svarbiausias „Hezbollh“ grupuotės Libane rėmėjas, tą patį vakarą po dviejų mėnesių pertraukos vėl raketoms atakavo Izraelį. Tai buvo reakcija į Izraelio smūgius prieš „Hezbollah“ kovotojus Libane.
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