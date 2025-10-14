 Kataras: jau vyksta derybos dėl kito Gazos taikos plano etapo

2025-10-14 14:08
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Pasiekus susitarimą dėl paliaubų Gazos kare, Kataro duomenimis, prasidėjo derybos dėl kito etapo.

Kataras: jau vyksta derybos dėl kito Gazos taikos plano etapo / Scanpix nuotr.

„Pokalbiai Šarm al Šeiche jau vyksta“, – JAV televizijos stočiai „Fox News“ sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas. Visi dalyviai esą dirba kiaurą parą, jog užtikrintų, kad netiesioginėse Izraelio ir „Hamas“ derybose neatsirastų „laiko tarpas“ tarp pirmojo ir antrojo etapo.

„Kiti žingsniai bus labai sudėtingi“, – kalbėjo atstovas, turėdamas omenyje antrąjį JAV prezidento Donaldo Trumpo Gazos taikos plano etapą. Jis, be kita ko, apima teritorijos saugumo užtikrinimą, kuriam plane numatytos tarptautinės apsaugos pajėgos, bei būsimą Gazos Ruožo administravimą.

„Atidėjome daug diskusijų dėl antrojo etapo, jog užtikrintume, kad įvyktų pirmasis etapas“, – pabrėžė atstovas. Dabar esą reikia pasirūpinti, kad karas neatsinaujintų.

„Hamas“ ir Izraelis prieš kelias dienas susitarė dėl paliaubų bei įkaitų iškeitimo į palestiniečių kalinius, taip pat dalinio Izraelio pajėgų atitraukimo Gazos Ruože. Susitarimas pirmadienį buvo oficialiai pasirašytas Šarm al Šeiche per viršūnių susitikimą, kuriame dalyvavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir kitų šalių lyderiai.

