Izraelis pradėjo šimtų flotilės aktyvistų deportaciją

Izraelyje įsikūrusi teisių gynimo grupė – Arabų mažumos teisių Izraelyje teisinis centras („Adalah“) – ketvirtadienį pranešė, kad dauguma tarptautinių aktyvistų vežami į civilinį oro uostą netoli pietinio Izraelio Eilato miesto deportacijai.
Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį pareiškė nurodęs aktyvistus deportuoti „kaip įmanoma greičiau“. Jis tai padarė po to, kai griežtai sukritikavo Izraelio nacionalinio saugumo ministrą dėl provokuojančio vaizdo įrašo, kuriame matyti, kaip ministras tyčiojasi iš sulaikytų flotilės aktyvistų, kurie buvo surakinti antrankiais ir klūpėjo.
B. Netanyahu teigė, kad nors Izraelis turi visas teises stabdyti „provokuojančias „Hamas“ teroristų rėmėjų flotiles“, nacionalinio saugumo ministro Itamaro Ben Gviro elgesys su aktyvistais „neatitinka Izraelio vertybių ir normų“.
I. Ben Gviras trečiadienį paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip jis vaikšto tarp maždaug 430 sulaikytųjų. Viename jų aktyvistai už nugaros surištomis rankomis klūpo, o jų galvos liečia grindis, kaip atrodo, laikinoje sulaikymo zonoje laivo denyje.
Daugiau nei 50 laivų flotilė į Gazos Ruožą išplaukė praėjusią savaitę iš Turkijos, netoli Kipro. Organizatoriai teigė norintys atkreipti naują dėmesį į beveik 2 mln. palestiniečių sąlygas Gazos Ruože.
Izraelis pavadino flotilę „viešųjų ryšių triuku, tarnaujančiu „Hamas“, be jokių realių ketinimų pristatyti pagalbą į Gazos Ruožą. Laivai gabena nedidelį, simbolinį pagalbos kiekį.
Pasak flotilės interneto svetainės, Izraelio pajėgos pradėjo stabdyti laivus maždaug už 268 kilometrų nuo Gazos Ruožo pakrantės. Izraelis taip pat sustabdė 20 flotilės laivų balandžio 30 dieną netoli Kretos.
Šią savaitę JAV iždo departamentas įvedė sankcijas keliems flotilėje esantiems Europos aktyvistams, kuriuos JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) pavadino „remiančiais terorizmą“.
Izraelis palaiko Gazos Ruožo jūrų blokadą nuo 2007 metų, kai „Hamas“ perėmė šios teritorijos kontrolę. Izraelio pareigūnai ją sugriežtino po 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ vadovaujamų kovotojų išpuolių pietų Izraelyje, per kuriuos žuvo apie 1,2 tūkst. žmonių ir daugiau nei 250 buvo paimti įkaitais.
Kritikai teigia, kad blokada prilygsta kolektyvinei bausmei. Izraelis sako, kad ja siekiama užkirsti kelią „Hamas“ apsiginkluoti. Egiptas, turintis vienintelę Izraelio nekontroliuojamą sienos perėją su Gazos Ruožu, taip pat smarkiai apribojo judėjimą į abi puses.
Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per Izraelio atsakomąjį puolimą po spalio 7 dienos išpuolių, nuo kurių prasidėjo karas, žuvo daugiau nei 72,7 tūkst. žmonių. Ministerija, priklausanti „Hamas“ valdomai Gazos Ruožo vyriausybei, nepateikia civilių ir kovotojų skaičiaus. Joje dirba medicinos specialistai, kurie tvarko ir skelbia išsamius įrašus, kuriuos tarptautinė bendruomenė laiko iš esmės patikimais.
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