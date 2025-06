Įtariamajam dėl išpuolio prieš Izraelio šalininkus JAV Kolorado valstijoje pareikšti kaltinimai

„45-erių įtariamasis Mohamedas Sabry Solimanas, kaip teigiama, sekmadienį surengė išpuolį, per kurį svaidė Molotovo kokteilius ir benzinu apipylė demonstrantus, susirinkusius palaikyti islamistų grupuotės „Hamas“ laikomus įkaitus.

Policijos duomenimis, per išpuolį buvo sužeista 12 žmonių, du iš jų – sunkiai. Daugumai jų medikų pagalbos nebereikia.

Kolorado apygardos prokuroras J. Bishopas Grewellas žurnalistams nurodė, kad įtariamasis išpuolį planavo metus.

Jis nurodė, kad M. S. Solimanas metė „Molotovo kokteilius į grupę vyrų ir moterų, kai kuriems iš jų buvo apie 80 metų, ir padegė juos, kai jie taikiai ėjo sekmadienį, norėdami atkreipti dėmesį į Gazoje laikomus Izraelio įkaitus.“

„Kai jis buvo apklaustas apie išpuolį, sakė, kad norėjo, jog jie visi mirtų. Jis nesigailėjo ir būtų grįžęs ir padaręs tai dar kartą“, – pridūrė J. B. Grewellas.

Įtariamasis tyrėjams pasakojo, kad anksčiau svarstė galimybę įsigyti ginklą, bet negalėjo to padaryti, nes nėra JAV pilietis.

Į išpuolio vietą atvykusi policija rado 16 nepanaudotų Molotovo kokteilių, o įtariamojo kuprinėje, kaip pranešama, buvo ir savadarbis liepsnosvaidis.

M. S. Solimanui pateikti federaliniai kaltinimai dėl neapykantos kurstymo nusikaltimo, už kurį gresia maksimali laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, taip pat valstijos kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti, už kuriuos gresia šimtai metų laisvės atėmimo.

JAV vidaus saugumo pareigūnai teigė, kad įtariamasis šalyje gyveno nelegaliai ir 2022 metais paprašė prieglobsčio.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dėl šio incidento užsipuolė savo pirmtaką Joe Bideną.

„Vakarykštis siaubingas išpuolis Boulderyje, Kolorado valstijoje, NEBUS TOLERUOJAMAS Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė D. Trumpas.

Pasak jo, šis incidentas yra siaubinga tragedija.

Jis apkaltino „juokingą Bideno atvirų sienų politiką“, kad M. S. Solimanui leido pateikti į šalį.

„Tai dar vienas pavyzdys, kodėl turime SAUGOTI savo sienas ir deportuoti nelegalius antiamerikietiškus radikalus iš mūsų Tėvynės“, – pareiškė respublikonas.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pažadėjo surasti chaosą šalyje keliančius asmenis.

„Visi teroristai, jų šeimų nariai ir teroristų rėmėjai, atvykę čia su viza, turėtų žinoti, kad, valdant Trumpo administracijai, mes jus surasime, atšauksime jūsų vizas ir deportuosime“, – rašė jis socialiniuose tinkluose.

Įtampa dėl besitęsiančio karo Gazos Ruože

Sekmadienio ataka surengta tuo metu, kai vyko savaitinis savanorių grupės „Run For Their Lives“ narių susitikimas, skirtas bėgti ar eiti siekiant paremti įkaitus, pagrobtus per precedento neturintį „Hamas“ išpuolį Izraelyje 2023 metų spalio 7 dieną, kuris išprovokavo karą Gazos Ruože.

Viename vaizdo įraše, kuriame tikriausiai užfiksuotas išpuolis Boulderyje, matyti vaikštinėjantis vyras be marškinių, laikantis rankose skaidrius flakonėlius, ir priešais jį deganti žolė.

Girdėti, kaip jis šaukia „Sustabdykime sionistus!“, „Palestina laisva!“ ir „Jie žudikai!“ keliems žmonėms raudonais marškinėliais, kurie rūpinasi vienu ant žemės gulinčiu asmeniu.

Kituose vaizdo įrašuose matyti juodi dūmai.

Taip pat matyti, kaip policijos pareigūnai skuba sulaikyti įtariamąjį, kuris tuo metu buvo nukritęs ant žolės.

Liudininkas Brianas Horowitzas televizijai CNN sakė, kad nuskubėjo į įvykio vietą pažiūrėti, ar gali padėti.

„Užpuolikas šaukė tokius dalykus kaip: „Jūs, sionistai. Žudykite mano žmones. Aš jus nužudysiu“ 20 skirtingų žmonių, – sakė vyras. – Jis sakė: „Tu esi žudikas. Tu esi žudikas“, užmegzdamas su manimi akių kontaktą, sakydamas, kad esu žudikas ir jis mus nužudys.“

Šis išpuolis surengtas per žydų Šavuoto šventę.

Smurto protrūkis Boulderyje kilo tvyrant įtampai dėl Gazos Ruože besitęsiančio karo tarp Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“, bei JAV kylančių nesutarimų šiuo klausimu.

Naujausias išpuolis JAV įvykdytas praėjus daugiau nei savaitei po to, kai prie žydų muziejaus Vašingtone vyras nušovė du Izraelio ambasados JAV darbuotojus.

Izraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose (JT) Danny Danonas išreiškė pasipiktinimą.

„Prieš žydus nukreiptas terorizmas nesibaigia Gazos pasienyje – jis jau dega Amerikos gatvėse“, – sakė jis.