 Italijos mieste vairuotojui partrenkus pėsčiuosius, sužeisti septyni žmonės

Italijos mieste vairuotojui partrenkus pėsčiuosius, sužeisti septyni žmonės (Papildyta)

2026-05-16 21:20
BNS inf.

Šiaurės Italijos Modenos mieste vairuotojas sužeidė septynis žmones, keturis iš jų sunkiai, kai šeštadienį įvažiavo į šaligatvį, o po to išlipo iš automobilio, galbūt laikydamas peilį, pranešė meras.

<span>Italijos mieste vairuotojui partrenkus pėsčiuosius, sužeisti septyni žmonės</span>
Italijos mieste vairuotojui partrenkus pėsčiuosius, sužeisti septyni žmonės / Tiziano Manzoni / ZUMAPRESS.com nuotr.

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Liudininkai netrukus po incidento teigė, kad trisdešimties su viršum metų amžiaus vairuotojas, atrodo, „pasuko į šaligatvį, partrenkė dviratį, tada tiesiai rėžėsi į moterį, kuri buvo sunkiai sužeista ir lūžo abi jos kojos“, vietos žiniasklaidai ir naujienų agentūrai ANSA sakė meras Massimo Mezzetti (Masimas Mezetis).

Po to automobilis rėžėsi į parduotuvės vitriną.

„Jis buvo matytas su peiliu rankoje, bet jis nesugebėjo niekam durti. Atrodo, kad jis bandė kažką partrenkti“, – sakė meras.

Jis pridūrė, kad policija sulaikė vairuotoją ir šiuo metu jį apklausia.

M. Mezzetti televizijos kanalui „RaiNews“ sakė, kad keturi iš septynių partrenktų žmonių buvo sunkiai sužeisti.

Vienas liudininkas Italijos transliuotojams papasakojo, kad automobilis dideliu greičiu įvažiavo į „Via Emilia Centro“ – istorinę gatvę, kurioje šeštadienio popietėmis būna labai daug žmonių.

„Išgirdau smūgius ir pamačiau, kaip buvo partrenkti žmonės“, – sakė jis.

„Automobilis priartėjo prie manęs, bet man pavyko nugriūti ant žemės“, – pasakojo vyras, kurio galva buvo kruvina.

„Vairuotojas atrodė apsvaigęs arba girtas, jis neatrodė esąs normalios būsenos“, – sakė jis.

Jis pridūrė, kad kai vairuotojas bandė pabėgti, jis ir keli kiti pėstieji jį pasivijo ir atėmė ginklą, kai tas išsitraukė peilį.

Meras padėkojo „tiems piliečiams, kurie parodė drąsą ir pilietinę pareigą“.

„Turime suprasti, kas slypi už šių veiksmų. Bet tai buvo dramatiškas įvykis“, – sakė M. Mezzetti.

„Esu giliai sukrėstas. Kad ir kas tai buvo, tai buvo nepaprastai rimta. Jei paaiškės, kad tai buvo išpuolis, tai būtų dar rimčiau“, – pridūrė jis.

Šiame straipsnyje:
Italija
Vairuotojas
partrenkė pėsčiuosius
sužeisti žmonės

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