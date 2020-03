Italijoje mirė dar 41 koronovirusu užsikrėtęs žmogus, aukų padaugėjo iki 148

Italija ketvirtadienį pranešė, kad per pastarąją parą mirė dar 41 naujuoju koronavirusu užsikrėtęs žmogus, tad šis protrūkis šalyje jau pareikalavo iš viso 148 žmonių gyvybių.

Be to, ketvirtadienį paskelbtas per parą mirusių pacientų skaičius yra didžiausias nuo protrūkio Italijoje pradžios.

Šalyje taip pat užfiksuotas iki šiol didžiausias naujų užsikrėtimo atvejų skaičius - susirgimas COVID-19 per parą buvo diagnozuotas 769 žmonėms. Bendras užsikrėtusiųjų skaičius padidėjo iki 3 858.