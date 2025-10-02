Per išpuolį prie sinagogos Mančesteryje žuvo du žmonės

Priduriama, kad sužeistųjų būklė šiuo metu yra sunki.
„Manoma, kad užpuolikas buvo pašautas Didžiosios Mančesterio policijos (GMP) ginkluotų pareigūnų ir, kaip manoma, žuvo“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė policija.
Tačiau policija pridūrė, kad kol kas negali patvirtinti užpuoliko mirties fakto dėl jo „įtartinų daiktų ant jo kūno“.
Skelbiama, kad incidento vietoje dirba išminuotųjų būrys.
Jungtinės Karalystės (JK) karalius Karolis III ketvirtadienį teigė esąs giliai sukrėstas ir nuliūdęs dėl atakos prieš sinagogą, kurios metu žuvo du žmonės, o dar trys buvo sužeisti.
Monarchas tvirtino, jog jis ir karalienė Camilla (Kamila) buvo „giliai sukrėsti ir nuliūdę sužinoję apie pasibaisėtiną ataką Mančesteryje, ypač tokią svarbią žydų bendruomenei dieną“, kai švenčiamas Jom Kipuras.
Policija apie incidentą buvo informuota 9 val. 31 min. vietos (11 val. 31 min. Lietuvos) laiku.
JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris paskelbė, kad po incidento visoje šalyje stiprinamas sinagogų saugumas.
Britų premjeras, nutraukęs savo dalyvavimą Europos lyderių susitikime Danijoje, sakė esąs sukrėstas šio išpuolio.
„Dėl to, kad tai įvyko per Jom Kipurą – švenčiausią žydų kalendoriaus dieną, – yra dar baisiau“, – pareiškime „X“ teigė K. Starmeris.
K. Starmeris iš Europos politinės bendrijos susitikimo Kopenhagoje išvyko anksčiau, kad grįžtų į JK pirmininkauti skubiam nepaprastųjų situacijų ministrų susitikimui, vadinamam COBRA, naujienų agentūrai AFP sakė vienas britų vyriausybės pareigūnas, norėjęs išlikti anonimu.
