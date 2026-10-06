Ispaniją užliejo vanduo ir purvas

Ispanijos šiaurėje – Katalonijoje – gyventojai bando atsitiesti po miestus skandinusio potvynio. Gatvės dabar labiau primena purvo klampynes, bandoma gelbėtis traktoriais. Purvo pilnos ne tik gatvės, bet ir namai. Dalis vietinių nėjo į darbą ar mokyklą, kibo tvarkyti potvynio padarinių.
„Aš gyvenu gretimame kaime. Rytas prasidėjo gana įprastai, bet kai atvykome čia, į Vilanovą, padėti bičiuliui, Dieve brangus, tik tada suvokėme tikrąjį situacijos mastą ir kibome į darbus“, – sakė gyventojas.
Ryte gatvės atrodė lyg upės. Tie, kurių turtas nukentėjo mažiau, skuba į pagalbą nukentėjusiems labiau. Iš pradžių prireikė iš namų kibirais semti vandenį, vėliau – susidoroti su, atrodytų, nesibaigiančiu ir sunkiu purvu.
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„Kai viskas užsipildo purvu – štai kur sudėtingiausia dalis, tada darbas tampa tikrai alinantis. Bet nieko tokio. Dabar situacija jau valdoma“, – kalbėjo vyras.
Potvynis prasidėjo vakar vakare, po labai stiprių liūčių. Apsemti ištisi kvartalai, pagalbos reikėjo visiems.
„Pirmiausia gelbėjome žmones. Gavome pranešimą iš moters, ji pranešė, kad jos vyras nusileido į garažą ir nebegrįžo. Skubėjome jo ieškoti, tačiau, deja, gyvo jo išgelbėti nepavyko“, – sakė gelbėtojas Roberto Gomezas.
Katalonijos regione per potvynį žuvo keli žmonės. Madrigero miestelyje namuose nuskendo 102 metų senolė. Dar kelių žmonių ieškoma. Vienas vyras žuvo užgriuvus sienai, kurią išvertė potvynio vandens srovė.
Barselonos regione gatvėse vanduo užsilaikė gana ilgai. Gyvenantys žemutiniuose aukštuose ir nusprendę evakuotis žmonės brido į saugesnes vietas. Gyventojų nufilmuotoje medžiagoje matyti, kad kai kuriems vandens buvo iki juosmens.
Liūtys Katalonijoje prasidėjo dar šeštadienį. Nuo to laiko gelbėtojai gavo per tūkstantį pagalbos prašymų. Ugniagesiams teko gelbėti žmones ir iš vandenyje įstrigusių automobilių.
Ispanijoje liūtys vis agresyvėja dėl šiltėjančios Viduržemio jūros, dėl kurios susidaro didelės, itin šiltos ir drėgnos oro masės. Joms susidūrus su šaltuoju atmosferos frontu, kyla tokios smarkios liūtys kaip ši.
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