 Irano valstybės televizija: velionis aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei bus palaidotas liepos 9-ąją

Irano valstybės televizija: velionis aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei bus palaidotas liepos 9-ąją

2026-06-13 14:29
BNS inf.

Buvęs Irano aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei (Ali Chamenei), kuris valdė šalį beveik 37 metus, kol vasario 28 dieną žuvo per Izraelio ir JAV oro smūgius, bus palaidotas liepos 9-ąją, šeštadienį pranešė valstybinė televizija.

<span>Irano valstybės televizija: velionis aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei bus palaidotas liepos 9-ąją</span>
Irano valstybės televizija: velionis aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei bus palaidotas liepos 9-ąją / ATTA KENARE / AFP nuotr.

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Laidotuvės jo gimtajame mieste – šventajame Mašhado mieste šiaurės rytų Irane – iš pradžių buvo planuotos kovo mėnesį, bet dėl karo buvo atidėtos.

Jos vyks po trijų dienų laidotuvių ceremonijų sostinėje Teherane, prasidėsiančių liepos 4 dieną, ir dar vienos laidotuvių renginių dienos šventajame Komo mieste liepos 7-ąją, teigiama televizijos pranešime.

Teherano mero pavaduotojas Mohammadas Aminas Tavakolizadeh (Mohamadas Aminas Tavakolizadė) anksčiau šį mėnesį sakė, kad Teherane laidotuvių ceremonijoje laukiama iki 20 mln. žmonių.

Šiame straipsnyje:
Iranas
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velionis
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