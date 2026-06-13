Irano valstybės televizija: velionis aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei bus palaidotas liepos 9-ąją

Laidotuvės jo gimtajame mieste – šventajame Mašhado mieste šiaurės rytų Irane – iš pradžių buvo planuotos kovo mėnesį, bet dėl karo buvo atidėtos.
Jos vyks po trijų dienų laidotuvių ceremonijų sostinėje Teherane, prasidėsiančių liepos 4 dieną, ir dar vienos laidotuvių renginių dienos šventajame Komo mieste liepos 7-ąją, teigiama televizijos pranešime.
Teherano mero pavaduotojas Mohammadas Aminas Tavakolizadeh (Mohamadas Aminas Tavakolizadė) anksčiau šį mėnesį sakė, kad Teherane laidotuvių ceremonijoje laukiama iki 20 mln. žmonių.
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