Irano derybininkas įspėja JAV apie gresiantį „begalinį liūną“

„Neteisingos strategijos ir impulsyvūs sprendimai viską pakeis į blogąją pusę, sugriaus energetikos infrastruktūrą bei rinkas ir sukurs begalinį liūną, kuriame būsite įklimpę metų metus“, – socialiniuose tinkluose parašė M. B. Ghalibafas, kuris taip pat yra Irano parlamento pirmininkas.
Tuo metu Irano aukščiausio rango karinis vadas įspėjo, kad bet kokios naujos JAV atakos prieš jo šalį sulauks griežtesnio atsako ir visą regioną įstums į naują nestabilumo ratą.
Irano kariuomenės centrinio vadovavimo centro vadas generolas Ali Abdollahi (Ali Abdolahis) pareiškime įspėjo, kad „jei Jungtinės Valstijos dar kartą bandys surengti atakas prieš didvyrišką Iraną, jos sulauks griežtesnio nei anksčiau atsako, o karo liepsnos ne tik sukels nesaugumą regione, bet ir dar labiau išplis ir turės dar didesnį poveikį“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) anksčiau ketvirtadienį pažadėjo naujus smūgius Iranui ir pridūrė, kad JAV pajėgos netrukus perims pagrindinę šalies naftos infrastruktūrą.
JAV kariuomenė „ŠIĄNAKT LABAI STIPRIAI“ smogs Iranui, savo socialinio tinklo „Truth Social“ įraše teigė D. Trumpas.
„Kažkuriuo metu netolimoje ateityje mes perimsime Charko salą ir kitus naftos infrastruktūros punktus bei perimsime visišką jų naftos ir dujų rinkų kontrolę, panašiai kaip padarėme su Venesuela“, – pridūrė jis.
D. Trumpas savo įraše nepateikė detalių, kaip JAV perimtų Irano naftos terminalus, tačiau tokiai operacijai beveik neabejotinai prireiktų JAV sausumos pajėgų įsitraukimo.
Apie galimą Charko salos perėmimą jis kalbėjo ir anksčiau per JAV ir Izraelio karą su Iranu, prasidėjusį vasario 28 dieną.
Charko sala yra Irano naftos eksporto pramonės, nualintos šalies ekonomikos pagrindo, centre. Ji yra prie Persijos įlankos pakrantės, už šimtų kilometrų į šiaurės vakarus nuo siauro, strateginio Hormuzo sąsiaurio.
JAV teigia perėmusios Venesuelos naftos pramonės kontrolę po to, kai sausį nuvertė ir sulaikė jos prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Madurą).
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