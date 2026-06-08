Iranas teigia tęsiantis pokalbius su JAV per Pakistano tarpininkus

„Diplomatinės konsultacijos, suprantama, tęsiasi bet kokiomis aplinkybėmis“, – sakė Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei.
Vis dėlto Iranas nurodė, kad karo Artimuosiuose Rytuose atsinaujinimas turės pasekmių vykstančioms deryboms su JAV dėl taikos regione.
„Visiškai natūralu, kad diplomatinis procesas, pradėtas siekiant užbaigti šį primestą karą, bus paveiktas“, – Teherane vykusioje spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo naujienų agentūra AFP, sakė E. Baqaei.
Jis pareiškė, kad JAV tenka atsakomybė už kovų su Izraeliu atsinaujinimą, teigdamas, kad Izraelio veiksmai „negali būti atskirti“ nuo JAV politikos.
„Niekas netiki, kad sionistinis režimas imtųsi kokių nors veiksmų be išankstinio derinimo ir bendradarbiavimo su JAV“, – teigė atstovas.
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