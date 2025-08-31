Indonezijos prezidentas: kai kurie protestuotojų veiksmai prilygsta išdavystei ir terorizmui

„Teisė į taikius susirinkimus turėtų būti gerbiama ir saugoma. Tačiau negalime paneigti, kad yra požymių, jog veiksmai vykdomi už įstatymų ribų, netgi prieš įstatymus, netgi linkstantys į išdavystę ir terorizmą“, – sakė jis prezidentūroje sostinėje Džakartoje.
Protestai prasidėjo pirmadienį dėl, kaip teigia demonstrantai, per didelių privilegijų įstatymų leidėjams ir mažų atlyginimų, tačiau internete išplitęs vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip ketvirtadienį policijos furgonas nužudo jauną motociklo vairuotoją, dar labiau paaštrino neramumus.
Mažiausiai trys žmonės žuvo per protestuotojų sukeltą gaisrą miesto tarybos pastate rytų Indonezijoje. Tūkstančiai žmonių protestavo Džakartoje ir didžiuosiuose šalies miestuose.
Šie protestai yra didžiausi ir smurtingiausi Prabowo Subianto prezidentavimo metu – tai svarbus išbandymas buvusiam generolui, kuris šalį valdo mažiau nei metus.
Jis pažadėjo ištirti motociklininko Affano Kurniawano (Afano Kurniavano) žūtį ir padėti jo šeimai. Septyni pareigūnai, buvę policijos furgone, buvo sulaikyti tolesniam tyrimui.
Plėšiami aukštų pareigūnų namai
Tuo metu praėjusią naktį buvo apiplėšti Indonezijos finansų ministrės namai, sekmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė jos rezidenciją saugoję kariai ir liudininkas, toliau liejantis protestuotojų pykčiui.
Ministrės Sri Mulyani Indrawati (Šri Muljani Indravati) namai Pietų Tangerange, esančiame netoli sostinės Džakartos, buvo apiplėšti sekmadienio rytą dviem bangomis, sakė kaimynas Damianus Rudolfas (Damnjanas Rudolfas).
„Pirmojoje plėšikų grupėje buvo dešimtys motociklų, kuriais važiavo po du tris žmones. Antrojoje grupėje buvo apie 150 žmonių“, – naujienų agentūrai AFP sakė 34 metų vyras.
„Jie išsinešė televizorių, garso sistemą, svetainės dekoracijas, drabužius, lėkštes, dubenis“, – pasakojo kaimynas.
Valstybinė naujienų agentūra „Antara“, remdamasi dviem liudininkais, pranešė, kad incidento metu Sri Mulyani Indrawati nebuvo name.
Ji yra įtakinga asmenybė, kadaise dirbusi Pasaulio banko generaline direktore ir trijų skirtingų prezidentų finansų ministre.
Sekmadienio popietę kareiviai saugojo jos rezidenciją, o AFP žurnalistas matė sunkvežimius, išvežančius iš namo kai kuriuos daiktus.
Pastarosiomis dienomis buvo apiplėšti ir kelių kitų įstatymų leidėjų namai, įskaitant Ahmadą Sahroni (Ahmadą Sahroni) iš partijos „NasDem“, kuri yra Prabowo Subianto valdančiojoje koalicijoje. „Antara“ pranešė, kad šeštadienio vakarą minios užpuolė namą ir apgadino daiktus, įskaitant automobilį.
Vietos žiniasklaida, remdamasi liudininku, pranešė, kad sekmadienio rytą buvo apiplėštas kitos „NasDem“ politikės Nafos Urbach (Nafos Urbač) namas.
„Antara“ pranešė, kad šeštadienio vakarą minia šturmavo įstatymų leidėjo Eko Hendro Purnomo namus.
