Indonezijoje išsiveržė ugnikalnis

Beveik 1 tūkst. 600 metrų aukščio kalnas išspjovė pelenų stulpą, kuris stiebėsi 10 km į dangų, pranešė Vulkanologijos ir geologinių pavojų tarnyba (PVMBG). Išsiveržimą lydėjo sprogimas. Apie sužeistus ar žuvusius žmones kol kas duomenų nėra.
Jau kurį laiką galioja perspėjimas dėl „Levotobio Laki Laki“, kuris nuo 2023 m. vėl tapo aktyvus. Gyventojai paraginti laikytis atokiai kraterio bent 6 km atstumu. Institucijos įspėjo ir dėl vulkaninių purvo lavinų. Laikinai buvo uždarytas „Frans Xavier Seda“ oro uostas Maumerėje.
1 tūkst. 584 metrų aukščio ugnies kalnas yra 1 tūkst. 703 metrų „Levotobio Perempuano“ ugnikalnio dvynys. Abiejų kalnų viršūnės viena nuo kitos nutolusios per maždaug 2 km. Pastarąjį kartą didesnio išsiveržimo būta liepą, kai galingas pelenų stulpas kilo į 18 tūkst. metrų aukštį.
2024 m. lapkritį vulkanas svaidė įkaitusias uolienas kilometrų atstumu. Tada po savo liepsnojančių namų griuvėsiais žuvo 10 žmonių. Tūkstančiai buvo priversti palikti savo namus ir rado prieglobstį evakuacijos centruose. Po išsiveržimų jau keliskart buvo atšaukti skrydžiai iš ir į Balį. Atostogų sala yra už 500 km nuo vulkano.
