Indijos pareigūnas: JAV kariuomenės apšaudytame tanklaivyje žuvo trys indai

Laivas buvo apšaudytas dėl įtariamo JAV blokados Iranui pažeidimo.
Laivybos ministras Sarbananda Sonowalas apie trijų jūreivių žūtį su Palau vėliava plaukiojančiame tanklaivyje „Settebello“ paskelbė socialiniame tinkle „X“.
„Liūdna, bet paėmus dvejus palaikus patvirtinta, kad trys Indijos jūreiviai, apie kurių dingimą buvo pranešta iš pradžių, žuvo“, – rašė jis. Neaišku, kur yra trečio žuvusiojo palaikai.
JAV kariuomenė trečiadienį pranešė, kad amerikiečių karinis lėktuvas Omano įlankoje apšaudė ir neutralizavo tanklaivį, kuris, pažeisdamas JAV nustatytą blokadą, bandė išgabenti naftą iš Irano.
JAV kariuomenės Centrinė vadavietė (CENTCOM) apkaltino „Settebello“, kad šis „pažeidė tebevykdomą blokadą bandydamas gabenti naftą iš Irano“. Siekiant sustabdyti laivą, buvo šauta į jo mašinų skyrių.
Ketvirtadienio rytą Jungtinės Valstijos surengė antrąją oro smūgių prieš Iraną bangą. Tai įvyko po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo, kad Teheranas „sumokės“ dėl įstrigusių derybų.
Iranas atsakė smūgiais Bahreinui, Kuveitui ir Jordanijai.
Amerikiečių ataka atrodė intensyvesnė ir platesnio masto nei dieną anksčiau, tačiau Iranas daug informacijos apie žalos mastą neskelbia.
Kuveitas dėl ketvirtadienio ryto atakos kelioms valandoms buvo uždaręs savo oro erdvę, tačiau informacijos apie žalą nepateikė. Jordanija nepatvirtino atakos, nors JAV ambasada Amane apie ją įspėjo. Bahreino vidaus reikalų ministerija pranešė, kad perimant Irano smūgius nuo krentančių nuolaužų nukentėjo 11 metų mergaitė, buvo apgadinta automobilių ir namų.
Trys abipusių smūgių bangos šią savaitę yra išbandymas prieš du mėnesius paskelbtoms paliauboms. Pirmadienio naktį smūgiais apsikeitė Iranas ir Izraelis, o trečiadienį ir ketvirtadienį – JAV ir Iranas.
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