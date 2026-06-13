 Indijoje sudužo karinis transporto lėktuvas, aukų skaičius nežinomas

Indijoje sudužo karinis transporto lėktuvas, aukų skaičius nežinomas (Papildyta)

2026-06-13 13:30
BNS inf.

Indijos atokiame šiaurės rytų regione šeštadienį leisdamasis sudužo karinis transportinis lėktuvas, žuvo penki oro pajėgų kariai, sakoma kariuomenės pranešime.

<span>Indijoje sudužo karinis transporto lėktuvas, aukų skaičius nežinomas</span>
Indijoje sudužo karinis transporto lėktuvas, aukų skaičius nežinomas / Amit Gupta / REUTERS nuotr.

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„Indijos karinės oro pajėgos labai apgailestauja dėl penkių karių žūties per An-32 avariją Džorhate“ Asamo valstijoje, sakoma pranešime.

Jame nenurodoma, kiek žmonių tuo metu buvo lėktuve ir ar yra išgyvenusiųjų.

Tačiau vienas karinių oro pajėgų pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, naujienų agentūrai AFP sakė, kad antrasis pilotas liko gyvas.

Naujienų kanalas NDTV transliavo vaizdus iš katastrofos vietos, kuriuose matyti tirštų juodų dūmų stulpas ir, regis, į dalis subyrėjęs orlaivis.

Oro pajėgos išreiškė „nuoširdžiausią užuojautą gedinčioms šeimoms ir tvirtai palaiko jas šią sielvarto valandą“.

Kiek anksčiau jos pranešė, kad Rusijos gamybos lėktuvas „Antonov An-32“ vykdė „įprastą skrydį“, kai sudužo besiruošdamas tūpti.

„Siekiant nustatyti avarijos priežastį, sudaroma tyrimo komisija“, – nurodė karinės oro pajėgos.

Dviejų variklių turbosraigtinis lėktuvas An-32 yra specialiai sukurtas skraidyti dideliame aukštyje ir ekstremalaus klimato sąlygomis.

Indijos karinės oro pajėgos naudoja apie 100 tokių lėktuvų kariniam tiekimui ir civilinei pagalbai atokiausiuose šalies kalnų rajonuose.

Paskutinė didelė šio modelio lėktuvo katastrofa įvyko 2019 metais Arunačal Pradešo valstijoje, netoli sienos su Kinija. Tuomet žuvo 13 žmonių.

Šiame straipsnyje:
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