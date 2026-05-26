 Incidentas Lenkijoje: sunkvežimis pervažoje rėžėsi į judantį traukinį

Incidentas Lenkijoje: sunkvežimis pervažoje rėžėsi į judantį traukinį

2026-05-26 09:38
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Lenkijoje sunkvežimiui susidūrus su traukiniu, žuvo vienas žmogus, o dar keli buvo sužeisti, pirmadienį pranešė naujienų agentūra PAP.

<span>Incidentas Lenkijoje: sunkvežimis pervažoje rėžėsi į judantį traukinį</span>
Incidentas Lenkijoje: sunkvežimis pervažoje rėžėsi į judantį traukinį / EPA-ELTA nuotr.

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Avarija įvyko geležinkelio pervažoje Garbatkoje, maždaug už 50 km į šiaurę nuo Poznanės Lenkijos vakaruose.

„Sunkvežimis prieš geležinkelio pervažą nestabdė ir rėžėsi į artėjančio traukinio šoną“, – tinkle „X“ parašė infrastruktūros ministras Dariuszas Klimczakas.

Vietos priešgaisrinės tarnybos atstovas sakė, kad dėl smūgio sunkvežimis užsidegė. Sunkvežimio vairuotojas žuvo. Nuo bėgių nuvažiavo keli traukinio vagonai, nesunkiai sužeista 18 keleivių.

Geležinkelio linija iš Poznanės į Pilą iš pradžių buvo uždaryta.

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