ICE pareigūnų nušauto amerikiečio tėvai kaltina JAV vyriausybę „bjauriu melu“

„Šlykštus melas, kurį vyriausybė skleidžia apie mūsų sūnų, yra smerktinas ir pasibjaurėtinas, – teigiama pareiškime. – Alexas vienareikšmiškai neturi ginklo rankoje, kai jį užpuola žudantys ir bailūs ICE gangsteriai“. Jis esą tik mėgino apsaugoti ICE pareigūno pargriautą moterį ir prieš paleidžiant šūvius buvo apipurkštas pipirinėmis dujomis. Tiesa turi būti atskleista, pabrėžė tėvai.
A. Prettis yra Ilinojuje gimęs JAV pilietis. Pasak amerikiečių žiniasklaidos, teismo dokumentai rodo, kad jis neturėjo teistumo. A. Prettis dalyvavo protestuose, nes buvo labai pasipiktinęs tuo, kaip ICE elgiasi Mineapolyje ir visose JAV, naujienų agentūrai AP sakė jo tėvas Michaelis Prettis.
„Jam tai atrodė siaubinga – grobti vaikus, paimti žmones tiesios gatvėje. Jis nerimavo dėl šių žmonių ir žinojo, kad tai neteisinga. Todėl jis dalyvavo protestuose“, – kalbėjo vyras. Visiškai neseniai tėvai prašę jo per protestus būti atsargiu. Jo sūnui tai buvo aišku.
Socialiniuose tinkluose plinta šeštadienio rytą (vietos laiku) įvykusio incidento vaizdo įrašai iš įvairių perspektyvų. Viename jų matyti, kaip keli užsimaskavę pareigūnai jėga parbloškia ant žemės asmenį ir mėgina jį laikyti. Tai yra A. Prettis. Galiausiai jį apsupa aštuoni pareigūnai.
Tada du pareigūnai šauna iš savo ginklų. Iš viso paleidžiama „mažiausiai dešimt šūvių“, nurodo tyrimų tinklas „Bellingcat“. Dauguma šūvių nuaidėjo, „kai vyras jau nejudėdamas gulėjo ant žemės“. „Bellingcat“ įrašo analizė leidžia manyti, kad nužudytasis jau prieš mirtinus šūvius buvo nuginkluotas ICE pareigūno per grumtynes ant žemės. Ir „The New York Times“ pranešė, kad vienas pareigūnas jau buvo paėmęs iš aukos šaunamąjį ginklą, kai du kiti paleido šūvius į A. Prettį. Jam esą, be kita ko, šauta į nugarą.
Krašto saugumo departamento teigimu, A. Prettis buvo ginkluotas.
„Įtariamasis taip pat turėjo dvi dėtuves ir neturėjo asmens tapatybės dokumento – tai atrodo kaip situacija, kai asmuo norėjo padaryti maksimalią žalą ir surengti policininkų žudynes“, – teigiama departamento pranešime.
„Jis buvo ten, kad skleistų smurtą“, – žurnalistams kalbėdama apie nužudytąjį pareiškė ir krašto saugumo sekretorė Kristi Noem. Baltųjų rūmų administracijos vadovo pavaduotojas Stephenas Milleris socialiniame tinkle „X“ pavadino Prettį „žudiku“. Viceprezidentas JD Vance’as pasidalino šiuo įrašu.
Tėvai agentūrai AP pasakojo apie sūnaus mirtį sužinoję iš vaizdo įrašo. Tada jie bandė susisiekti su Minesotos institucijomis.
„Iš nieko negaunu jokios informacijos, – sakė Michaelas Pretti. – Policija sako, kad skambintume sienos apsaugos tarnybai, sienos apsaugos tarnyba uždaryta, o ligoninės į klausimus neatsako“. Galiausiai šeima kreipėsi į Henepino apygardos teismo medicinos ekspertų biurą. Čia buvo patvirtinta, kad pas juos yra kūnas, atitinkantis jų sūnaus vardą ir aprašymą. Iki šeštadienio vakaro su šeima nesusisiekė jokia federalinė institucija.
Anot pranešimų, A. Prettis gyveno vienas maždaug už dviejų kilometrų nuo įvykio vietos. Kaimynai jį apibūdino kaip ramų ir šiltą žmogų.
„Jis buvo nuostabus žmogus, – naujienų agentūrai sakė viena kaimynė. – Jis turėjo didelę širdį“. Iškilus problemoms kaimynystėje, jis iškart padėdavo. 37-erių vyras dirbo ilgas pamainas slaugytoju, tačiau jokiu būdu nebuvo atsiskyrėlis.
Po mirtinų šūvių mieste JAV šiaurėje kilo nauji protestai. Nepaisant šalčio, šimtai žmonių šeštadienio vakarą susirinko viename parke. Toje vietoje, kur nuaidėjo šūviai, buvo dedamos gėlės ir žvakutės.
Naujausi komentarai