JT Saugumo Taryba rinksis į posėdį dėl Izraelio įvykdyto Somalilando pripažinimo

Prieš posėdį 21 daugiausia musulmoniška šalis vėlų šeštadienio vakarą paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame įspėjo apie Izraelio sprendimo „rimtus padarinius“ „taikai ir saugumui Afrikos Kyšulyje“ ir platesniame Raudonosios jūros regione.
Somalilandas – Somalio šiaurėje esantis musulmonų daugumos regionas, kuriame gyvena keli milijonai gyventojų – de facto nepriklausomai gyvuoja jau daugiau kaip tris dešimtmečius.
Izraelis penktadienį tapo pirmąja pasaulio šalimi, pripažinusia atsiskyrusios teritorijos nepriklausomybę, ir sulaukė Somalio vyriausybės bei regioninių partnerių pasmerkimo.
Sprendimas priimtas likus kelioms dienoms iki Somalio pirmininkavimo JT Saugumo Tarybai pagal rotacijos principą pradžios.
Kataro paskelbtame bendrame pareiškime išdėstyta, kad 21 šalis „nedviprasmiškai atmeta“ šį Izraelio žingsnį, įspėdama, kad tai „yra šiurkštus tarptautinės teisės principų pažeidimas“.
Pareiškime taip pat smerkiami „bandymai prievarta išvaryti palestiniečių tautą iš jos žemės“ po pranešimų, kad pripažinimas susijęs su pastangomis perkelti palestiniečius iš Gazos Ruožo.
Somalilando užsienio reikalų ministras Abdirahmanas Dahiras Adamas šeštadienį Izraelio transliuotojui „Channel 12“ sakė, kad šis žingsnis niekaip nesusijęs su Gazos konfliktu.
Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuro teigimu, pripažinimas buvo įvykdytas „vadovaujantis Abraomo susitarimų dvasia“ – pagal juos kelios arabų šalys oficialiai pripažino Izraelio nepriklausomybę.
Laikraštis „Times of Israel“ pažymėjo, kad Jungtiniai Arabų Emyratai, Bahreinas ir Marokas, t. y. šalys, prisijungusios prie Abraomo susitarimų, nedalyvavo pasirašant bendrą pareiškimą dėl Somalilando pripažinimo.
ES reakcija
Pasak AFP, Europos Sąjunga šeštadienį pareikalavo gerbti Somalio suverenitetą po to, kai Izraelis oficialiai pripažino šiaurinį Somalilando regioną nepriklausoma valstybe.
ES užsienio reikalų atstovas spaudai Anouaras El Anouni sakė, kad blokas „dar kartą patvirtina, jog svarbu gerbti Somalio Federacinės Respublikos vienybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą pagal jos konstituciją, Afrikos Sąjungos bei Jungtinių Tautų chartijas“.
„Tai labai svarbu viso Afrikos Kyšulio regiono taikai ir stabilumui, – sakoma atstovo pareiškime. – ES skatina prasmingą dialogą tarp Somalilando ir Somalio federalinės vyriausybės, siekiant išspręsti ilgalaikius nesutarimus.“
Atskira respublika pasiskelbęs Somalilandas yra strategiškai patogioje vietoje prie Adeno įlankos, turi savo pinigus, pasus ir kariuomenę. Tačiau nuo pat vienašališko nepriklausomybės paskelbimo jis yra diplomatinėje izoliacijoje.
