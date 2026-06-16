 Gynybos ministras: Latvija perims visus į jos oro erdvę įskridusius dronus

Gynybos ministras: Latvija perims visus į jos oro erdvę įskridusius dronus

2026-06-16 10:05
Viljama Sudikienė (ELTA)

Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris į jos oro erdvę. 

<span>Gynybos ministras: Latvija perims visus į jos oro erdvę įskridusius dronus</span>
Gynybos ministras: Latvija perims visus į jos oro erdvę įskridusius dronus / Scanpix nuotr.

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„Turime sukurti savo oro gynybos sistemą, kad perimtume visus dronus, skrendančius Latvijos link. Būtent Rusija juos siunčia į Latviją. Mes perimsime visus dronus ir palaikysime Ukrainą jos kovoje“, – žurnalistams sakė R. Melnis.

Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupes, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje ir pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes.

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Latvija
dronai

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