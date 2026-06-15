Gynybos ministerija: Rusijoje per mokomąjį skrydį sudužo strateginis bombonešis

Apie tai rašo portalas „TVP World“.
Tu-22, kuris gali gabenti hipergarsines aerobalistines raketas „Kinžal“ ir kurio kodinis pavadinimas NATO klasifikacijoje yra „Backfire“, yra sovietinių laikų viršgarsinis bombonešis, kurį Rusija naudojo kovinėms misijoms Sirijoje, o pastaraisiais metais – Ukrainoje.
Socialiniuose tinkluose pasklidusiame nepatvirtintame vaizdo įraše matyti, kaip lėktuvas nosimi neria į tankų mišką netoli Angaros upės krantų, o po to pakyla didžiulis dūmų stulpas.
„Įgula katapultavosi. Pilotų gyvybei ar sveikatai grėsmės nėra“, – rašoma Gynybos ministerijos pareiškime, kurį citavo naujienų agentūra „Interfax“.
„Ant žemės nepadaryta jokios žalos. Lėktuvas skrido be kovinio krovinio“, – pridūrė ministerija.
Irkutsko gubernatorius Igoris Kobzevas pareiškime teigė, kad lėktuvas sudužo netoli Kamenkos kaimo.
Anot jo, ugniagesiai stengiasi užgesinti gaisrą įvykio vietoje, o visi keturi įgulos nariai buvo nugabenti į ligoninę su sužalojimais, nekeliančiais pavojaus gyvybei.
I. Kobzevas taip pat pažymėjo, kad, remiantis preliminaria informacija, tikėtina avarijos priežastis yra variklio gedimas.
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