 Gubernatorius: Zaporižios srityje per Rusijos smūgius žuvo du žmonės, yra sužeistųjų

Gubernatorius: Zaporižios srityje per Rusijos smūgius žuvo du žmonės, yra sužeistųjų

2026-06-14 21:15
BNS inf.

Zaporižios rajone per Rusijos drono smūgius žuvo du žmonės, o dar aštuoni buvo sužeisti, sekmadienį pranešė srities gubernatorius Ivanas Fedorovas.

<span>Gubernatorius: Zaporižios srityje per Rusijos smūgius žuvo du žmonės, yra sužeistųjų</span>
Gubernatorius: Zaporižios srityje per Rusijos smūgius žuvo du žmonės, yra sužeistųjų / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pasak jo, Rusijos pajėgos surengė FPV drono ataką netoli viešojo transporto stotelės Zaporižios srityje, per kurią žuvo vyras ir buvo sužeistas nepilnametis.

„Priešas panaudojo droną smūgiui netoli viešojo transporto stotelės Zaporižios srityje. Rusijos FPV dronas sprogo šalia stotelėje buvusių žmonių. Žuvo 44 metų vyras. Sužeistas 17 metų jaunuolis“, – platformoje „Telegram“ pranešė I. Fedorovas.

Anksčiau sekmadienį gubernatorius paskelbė, kad per Rusijos drono smūgį į automobilį žuvo vienas žmogus, o dar keturi buvo sužeisti.

„Dėl priešo atakos Zaporižios rajone žuvo vienas žmogus, o dar keturi buvo sužeisti. Rusijos pajėgos Bilenkėje FPV dronu smogė į transporto priemonę. Per smūgį žuvo 73 metų moteris. Sužeistos 73, 74 ir 68 metų moterys bei 74 metų vyras“, – sakoma įraše „Telegram“.

I. Fedorovas sekmadienį taip pat pranešė, kad Zaporižios rajono Kušuhumio kaime per Rusijos smūgį į civilines transporto priemones buvo sužeisti 49 ir 53 metų vyrai bei 55 metų moteris.

Tuo metu Ukrainos bendruomenių ir teritorijų plėtros ministerija pranešė, kad sekmadienio rytą Rusijos pajėgos dronais smogė Lozovos geležinkelio stočiai Charkivo srityje. Nurodoma, kad buvo sužeisti traukinio mašinistas ir jo padėjėjas, apgadinta lokomotyvų.

Šiame straipsnyje:
Zaporižia
Rusijos smūgiai
žuvo žmonės
karas Ukrainoje
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų