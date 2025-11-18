 Per gaisrą žuvo dvylika žmonių, įskaitant devynis vaikus

2025-11-18 10:19
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Per pražūtingą gaisrą Pietų Kazachstane žuvo 12 žmonių, įskaitant devynis vaikus.

Per gaisrą žuvo dvylika žmonių, įskaitant devynis vaikus / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Trys asmenys iš liepsnojančio pasato išnešti be sąmonės, pranešė naujienų agentūra „Tengrinews“, remdamasi institucijomis.

Nelaimė įvyko kaime pačiuose šalies pietuose. Artimiausias didelis miestas yra už 100 km esanti Uzbekijos sostinė Taškentas.

Pateiktais duomenimis, liepsnos visiškai apėmė dviejų aukštų gyvenamąjį namą. Kaimynai pasakojo, kad po šventės name buvo daug svečių.

Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas nurodė pradėti nelaimės tyrimą. Jis taip pat pažadėjo pagalbą žuvusiųjų artimiesiems.

Šiame straipsnyje:
Kazachstanas
gaisras per šventę
aukos

D.
Baisi nelaimė žmonėms... Gal neatsargūs buvo su ugnimi kažkas,- juk rašo, kad buvo šventė prieš tai namuose... Ir be karo žūsta žmonės, deja... Ypač gaila vaikų...
0
0
