Filipinuose per žemės drebėjimą žuvo mažiausiai penkiolika žmonių

Mindanao salos Soksardženo regione žuvo dvylika žmonių, sakė regiono civilinės saugos direktorius Rodrigo Sosmena.
Jis pridūrė, kad šiame regione taip pat buvo sužeisti 129 kiti žmonės.
Dar trys žmonių žūties atvejai užfiksuoti Vakarų Davao provincijoje.
Per žemės drebėjimą, įvykusį jūroje maždaug už 24 kilometrų į vakarus nuo Mindanao salos Saranganio provincijos, sugriuvo pastatų, o visame regione buvo paskelbtas cunamio pavojus. Filipinų ir Indonezijos pareigūnai ragino paveiktų pakrančių gyventojus nedelsiant persikelti į aukštesnes vietas.
Iš pradžių buvo skelbiama apie vieną žuvusį žmogų.
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