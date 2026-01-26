Filipinuose nuskendus keltui žuvo aštuoniolika žmonių

Laivas „MV Trisha Kerstin 3“ nelaimės signalą išsiuntė apie 1 val. 50 min. (sekmadienį 19 val. 50 min. Lietuvos laiku), praėjus kiek daugiau nei keturioms valandoms po to, kai išplaukė iš Zamboangos pietvakariniame Mindanao salos gale, teigiama pakrančių apsaugos tarnybos pranešime.
Pasak pakrančių apsaugos vado Romelio Dua, išgelbėta mažiausiai 317 žmonių, patvirtinta 18 žmonių žūtis, o 24 asmenų likimas vis dar nežinomas.
„Į pagalbą operacijai vyksta ir pakrančių apsaugos orlaivis. Karinės jūrų pajėgos bei karinės oro pajėgos taip pat atsiuntė savo pajėgumų“, – AFP sakė pietinėje Mindanao dalyje dirbantis R. Dua.
44 metrų ilgio trijų denių laivas nuskendo maždaug už penkių kilometrų į rytus nuo Balukbaluko salos, priklausančios Basilano provincijos salų grandinei prie Zamboangos pusiasalio.
„Remiantis kai kurių išgyvenusiųjų pasakojimais, jūra toje vietoje tuo metu buvo audringa“, – interviu televizijai sakė Filipinų pakrančių apsaugos tarnybos atstovė Noemie Cayabyab.
Basilano pagalbos tarnybos darbuotoja Ronalyn Perez AFP teigė, kad „didžiausias iššūkis – atvežamų pacientų skaičius“ ir kad „šiuo metu trūksta darbuotojų“.
Pasak jos, į vieną vietos ligoninę buvo atvežta mažiausiai 18 žmonių.
„Nelaimės metu keltas plaukė iš Zamboangos miesto į Holo salą“, – pridūrė ji.
Filipinų pakrančių apsaugos tarnybos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip išgyvenusieji traukiami iš vandens ir kaip jiems teikiama medicininė pagalba.
Tiesioginėje „Facebook“ vaizdo transliacijoje buvo girdėti, kaip tamsoje žmonės šaukiasi pagalbos.
„Kol kas negalime pasakyti nuskendimo priežasties, tačiau mums nurodyta atlikti jūrų nelaimės tyrimą, kad būtų nustatyta priežastis, – sakė R. Dua. – Kol kas esame susitelkę į gelbėjimo darbus.“
Jis pridūrė, kad išgyvenusieji gabenami į pakrančių apsaugos stotis Zamboangoje ir Isabelos mieste.
Savo pareiškime pakrančių apsauga nurodė, kad keltas nebuvo perkrautas.
Filipinai, 116 mln. gyventojų turinti salų valstybė, pasižymi ilga nelaimių, susijusių su tarp salų kursuojančiais keltais, istorija.
Daugelis kliaujasi pigiais ir prastai reguliuojamais laivais susisiekimui tarp daugiau nei 7 000 šalies salų, nepaisydami reguliarių nelaimingų atsitikimų.
2023 metais Pietų Filipinuose kilus gaisrui kelte žuvo daugiau nei 30 žmonių, o 2015 metais prie vakarinės Leitės salos apvirtus laivui žuvo daugiau nei 60 žmonių.
1987-aisiais prieš pat Kalėdas keltui „Dona Paz“ susidūrus su naftos tanklaiviu, žuvo daugiau nei 4 tūkst. žmonių. Tai didžiausia taikos meto jūrų katastrofa pasaulyje.
Naujausi komentarai