Ekspertai apie karo Ukrainoje eigą: pavojingiausia padėtis – ne Kyjivo, o kita kryptimi

Pasak pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro „Locked N’ Loaded“ ekspertų, pasirodė pranešimų, kad Rusijos Federacija vykdo slaptą mobilizaciją, t. y. po pratybų uždanga renka rezervistus ir planuoja juos mesti į frontą. Kalbama ir apie Rusijos Federacijos Padnestrės „taikdarių“ įtraukimą į karą.

„Galima pasakyti, kad ir viena, ir kita priemonė rodytų Rusijos Federacijos desperaciją, o ne stiprybę. Kalbant apie „taikdarius“, tai jų ginkluotė silpna, o moralė – dar silpnesnė. Ką jau kalbėti apie rezervistus. Jų įtraukimas būtų efektyvus nebent jei Rusijos Federacijas būtų pasiekusi operacinę sėkmę, ir reikėtų kažkam saugoti užnugarį. Dabar šie vaikinai būtų mesti į priešakines linijas, tad rezultatas nuspėjamas“, – sakė „Locked N’ Loaded“ ekspertai.

Jie akcentavo, kad Kyivo kryptimi – šiaurės, šiaurės vakariame ir vakariame sektoriuje priešas pasiekė taktinių laimėjimų. Įsitvirtinta Demidive, o tai leis vystyti tolimesnes operacijas Vyshgorodo link.

„Panašu, kad bent laikinai Rusijos Federacijos pajėgos perėmė Borodyanka ir Bucha kontrolę. Ar pavyks agresoriui čia įsitvirtinti – parodys laikas. Neramina agresoriaus taktinė sėkmė vakariniame sektoriuje, t. y. ant kelio Zhytomyras – Kyjivas. Rusijos Federacija užėmė du šiame kelyje esančius miestelius – Buzovą ir Kopylivą bei siekia užimti Yasnohorodka. Kitaip sakant, siekia apsaugoti kelią ir iš pietų, plėsti placdarmą. Tuo pačiu ukrainiečių kontroliuojamam Makarivui kyla grėsmė būti apsuptam, kadangi rusų kontroliuojamas Kopylivas yra už kelių kilometrų į pietvakarius“, – įžvalgomis dalijosi „Locked N’ Loaded“.

Chernihivo sektoriuje toliau verda mūšiai, priešas bando plėsti placdarmą užnugaryje – Hlukhive ir Kyivo priemesčiuose – statomas pontoninis tiltas Kozeletso sektoriuje.

„Panašu, kad priešas siekia turėti kuo daugiau galimybių pasiekti Kyjivo priemiesčius iš šiaurės ir šiaurės vakarų. Nepaisant taktinės sėkmės atskiruose sektoriuose, agresorius turi per mažai pajėgų čia ir dabar pradėti masinį sostinės šturmą. Tikėtina, jis siekia užsiimti kuo patogesnes pozicijas, jose įsitvirtinti, ir kai/jei atvyks ženklus pastiprinimas, tuomet šturmuoti Kyjivą“, – spėjo ekspertai.

Charkivo sektoriuje toliau vyksta poziciniai mūšiai aplink miestą. Padėtis Iziumo sektoriuje labai rimta. „Kaip vakar minėjome, priešas kontroliuoja šiaurinę miesto pusę, ukrainiečiai susprogdino tiltus, ginasi pietuose. Panašu, rusų pajėgos nenusiteikusios ilgai trypčioti vietoje. Jie stato pontoninius tiltus per Siversky Donets upę su tikslu (tikėtina) apeiti pietinėje Iziumo pusėje besiginančius ukrainiečius, juos blokuoti ir veržtis toliau – Slaviansko link. Maža to, agresorius stato pontoninius tiltus per Bereko upę, t. y. planuoja veržtis toliau Dnipro link“, – sakė „Locked N’ Loaded“ ekspertai.

Donbaso kryptimi ukrainiečiai toliau sėkmingai laiko kontaktinę liniją Severodonetske, Troicke, Volnovachoje. Itin sunkiomis sąlygomis gina Mariupolį.

„Kita vertus, padėtis tampa grėsminga, kadangi kaip minėjome, priešas plečia puolimą nuo Iziumo ir Balaklya į pietryčius – Slaviansko ir į pietvakarius – Dipro. Maža to, Pietų kryptyje priešas užėmė Polohy. Tai ne tik svarbus komunikacinis mazgas, bet miestas Donbaso grupuotės pietinio sparno užnugaryje. Tokiu būdu ukrainiečių pajėgų Donbase šiaurinis ir pietinis sparnai yra apeiti. Apsupimo dar nėra, agresoriaus pajėgas šiauriniame ir pietiniame sparne skiria apie 150 – 200 km. Vis dėlto, padėtis šioje kryptyje darosi vis rimtesnė“, – atviravo pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro ekspertai.

Pasak jų, pietine kryptimi be sėkmės Polohy sektoriuje, priešo pajėgos vykdo užimtų sektorių gynybą, toliau bando nedidelėmis pajėgomis „čiupinėti“ Mykolaivo gynybą.

„Taigi, pavojingiausia padėtis Donbaso kryptyje. Panašu, kad šioje kryptyje esančios pajėgos pačios nepajėgios užtikrinti labai didelės erdvės gynybos nuo Donbaso iki Dnipro, o ką jau kalbėti apie plataus mąsto kontratakas. Tai galėtų padaryti nebent pajėgos iš kitų krypčių, pavyzdžiui, iš Charkivo, ar šviežios pajėgos nuo Dnipro. Tačiau tai tik pasvarstymai nuo sofos. Ukrainiečiai vietoje mato ir žino viską geriau“, – sakė „Locked N’ Loaded“.